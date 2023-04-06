إنهاء تكليف مدير ووكيل مدرسة بعد تداول فيديو طالب الأحساء

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طالب الأحساء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لطالب محتجز داخل إحدى المدارس في محافظة الأحساء.

وبحسب مصور المقطع فإن الطالب كان يصرخ مستغيثاً ولولا سماع صوته لظل محتجزاً ولم يشعر به أحد، على حد قوله، مشيراً إلى أن الطالب كان يحاول النظر من نافذة أحد الصفوف العلوية في المدرسة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة المتسببين في احتجاز الطالب داخل المدرسة، مشددين على ضرورة معاقبته المخطئين في الواقعة.

مسؤولية الأهل

طالب مغردون بمحاسبة أهل الطالب واتهامهم بالإهمال.

فقالت إيما بنت أحمد: "ياليت والله يصدرون قرار بعقاب الأب والأم المهملين، الي مايعرفون عن عيالهم أي شيء عندكم وقت محدد لخروج ابنكم وعودته من المدرسة تأخر والا ماجا، ليش ما تسألون، وين قلوبكمالمعلمين ملزومين بمئات الطلاب والخطأ وارد، أنتم كآباء ملزومين بعيالكم اسألو عنهم كونوا عون للمدرسة".

مسؤولية المدرسة

وعلى عكس إيما، يرى آخرون أن مسؤولية الحفاظ على سلامة الطالب تعود على المدرسة لكونه لا يزال ضمن أسوارها.

فقالت ندى: "المناوبين وش دورهم؟ المعروف إنه في فترة المناوبة ‏يكون فيه معلمين الأول في ساحة المدرسة مع الطلاب والثاني ينسق معه يأخذ جولة كاملة على الفصول ‏ويرجع ويشيك التشييك النهائي زميلة".

مدير عام إدارة التعليم

أصدر مدير عام إدارة التعليم بالأحساء حمد العيسى قرارين بإنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة مدرسة المأمون، بعد تشكيل لجنة حققت في الأمر.

وكانت الإدارة العامة لتعليم الأحساء أوضحت في وقت سابق بأنه تم تشكيل لجنة مختصة من الإدارة للتحقق مما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: "وجود طالب داخل مدرسة خارج وقت الدوام"، بإحدى مدارس مدينة الهفوف، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وانتقد مغردون قرار مدير عام إدارة التعليم بالأحساء، إذ اعتبروا أن إنهاء التكليف لا يعني الفصل.

فقال فيصل الهاجري: "انهاء تكليف لايعني فصلهم انما تم سحب الصلاحيات منهم كإداريين طبعاً هذا الي انا فهمته لو فيه شيء ثاني وضحوه لي".

الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أهمية اتخاذ كافة السبل لزيادة مستويات أمن وسلامة الطلاب في المدارس، من خلال تكليف فريق العمل بالمناوبة الصباحية وعند انصراف الطلاب، وأثناء الفسحة والصلاة وقيام المكلفين بعملهم بفعالية في هذا الشأن.

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية في تعميم لها، أن هذا الإجراء يأتي لتفقد المبنى المدرسي والصفوف الدراسية والمرافق يوميًا قبل الانصراف من قبل معلمي الحصص الأخيرة في الجدول المدرسي، وفريق العمل، والمناوبين أو حارس المدرسة، بالتنظيم الذي تراه المدرسة ويكفل سلامة وأمان الطلاب ومنسوبيها قبل المغادرة.