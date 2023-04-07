تفاعل عربي واسع على منصات التواصل مع أحداث الليلة الماضية في غزة ولبنان

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، BBC Images التعليق على الصورة، من مشاهد القصف الذي تعرض له قطاع غزة الليلة الماضية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا في مختلف الدول العربية، مع القصف الذي استهدف قطاع غزة خلال الليلة الماضية، تحت وسوم #غزة_تحت_القصف و #غزة_تقاوم.

وتعود هذه الوسوم للنشاط الإلكتروني الواسع في كل مرة يندلع فيها تصعيد عسكري مع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع القصف الذي استهدف مناطق مفتوحة في القطاع، والذي تزامن مع ساعات الفجر الأولى.

وتفاعل مغردون مع مشاهد رصدت استمرار الحياة بشكل طبيعي في غزة رغم القصف.

وظهرت في بعض الصور المتداولة بشكل واسع إحدى العائلات في غزة وهي تراقب القصف من على سطح البناية

صدر الصورة، BBC Sport التعليق على الصورة، آثارُ حفرٍ عميقةٍ تسبب بها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضاً ثلاثة أهداف في جنوب لبنان، من بينها بنى تحتية تابعة لحركة "حماس"، بحسب تغريدة للجيش، وذلك رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه لن يسمح لحركة حماس بالعمل من داخل لبنان وحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية عن كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها، بحسب تعبيره.

صدر الصورة، BBC Images التعليق على الصورة، آثار القصف الإسرائيلي على بلدة القليلة جنوب لبنان

ومن جهة أخرى تفاعل المغردون اللبنانيون مع استهداف القصف لأراض مزروعة بالموز، وقابلوها بموجة من التندر.

أما في القدس نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لمظاهرة كبيرة خرجت بعد صلاة الفجر من المسجد الأقصى، هتف فيها المشاركون لغزة ودعو لنصرة المسجد الأقصى.