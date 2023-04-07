تفاعل عربي واسع على منصات التواصل مع أحداث الليلة الماضية في غزة ولبنان
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا في مختلف الدول العربية، مع القصف الذي استهدف قطاع غزة خلال الليلة الماضية، تحت وسوم #غزة_تحت_القصف و #غزة_تقاوم.
وتعود هذه الوسوم للنشاط الإلكتروني الواسع في كل مرة يندلع فيها تصعيد عسكري مع غزة.
وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع القصف الذي استهدف مناطق مفتوحة في القطاع، والذي تزامن مع ساعات الفجر الأولى.
وتفاعل مغردون مع مشاهد رصدت استمرار الحياة بشكل طبيعي في غزة رغم القصف.
وظهرت في بعض الصور المتداولة بشكل واسع إحدى العائلات في غزة وهي تراقب القصف من على سطح البناية
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كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضاً ثلاثة أهداف في جنوب لبنان، من بينها بنى تحتية تابعة لحركة "حماس"، بحسب تغريدة للجيش، وذلك رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه لن يسمح لحركة حماس بالعمل من داخل لبنان وحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية عن كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها، بحسب تعبيره.
ومن جهة أخرى تفاعل المغردون اللبنانيون مع استهداف القصف لأراض مزروعة بالموز، وقابلوها بموجة من التندر.
أما في القدس نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لمظاهرة كبيرة خرجت بعد صلاة الفجر من المسجد الأقصى، هتف فيها المشاركون لغزة ودعو لنصرة المسجد الأقصى.
كما خرجت مسيرة في وسط العاصمة الأردنية عمان، دعت لنصرة كل من غزة والقدس.