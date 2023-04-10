جدل في العراق بعد رفع دعوى قضائية على الممثل أحمد وحيد بتهمة الإساءة لقاضٍ مشهور

10 أبريل/ نيسان 2023، 13:56 GMT آخر تحديث قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، YouTube @Utviraq التعليق على الصورة، أحمد وحيد يقوم بدور القاضي في حلقة من مسلسل "قط أحمر 3"

استخدام الشوارب في المشهد ليس دليلا على التقليد، هذه خلاصة التوضيح الذي كتبه الممثل العراقي أحمد وحيد عبر صفحته على فيسبوك، والذي افتتحه بقوله "بما ان الموضوع وصل الى القضاء .. فلازم اتكلم شوية".

توضيح وحيد جاء بعد أن رفع محام دعوى ضده بتهمة الإساءة إلى القاضي العراقي المتوفى محمد عريبي، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من خلال تقمص شخصيته ضمن إحدى حلقات مسلسل يعرض على قناة عراقية.

تضمنت الدعوى اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من الممثل وحيد ومالك القناة التي تبث المسلسل ومديرها المفوض، كما طالبت بإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسل.

أثارت هذه الدعوى موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، تراوحت بين من يؤيد مضمونها ويطالب بإيقاف المسلسل، وبين من يرى فيها مبالغة بحق ممثل قدير على حد وصفهم.

دعوى الإساءة

تقدم المحامي أحمد شهيد الشمري برفع الدعوى على الممثل والقناة، بعد يومين من عرض حلقة من مسلسل "قط أحمر" الذي تبثه قناة UTV الفضائية المتخصصة بالترفيه.

اعتبر الشمري أن الممثل أحمد وحيد سخر واستهزأ بطريقة مبطنة من القاضي العراقي محمد العريبي، وأن هذا الاستهزاء جاء تزامنا مع ذكرى وفاته.

كما اعتبر الشمري أن الممثل لم يسيء للقاضي فقط، بل أساء إلى مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن القاضي العريبي كان احد أعمدة القضاء العراقي على حسب تعبيره.

موقف "ابن المدينة"

من جهته نشر الفنان أحمد وحيد منشوراً على صفحته على فيسبوك، لقي تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عرض فيه مبررات عدم صحة الدعوى.

صدر الصورة، Facebook @Ahmad.WaheedMa التعليق على الصورة، حظي منشور وحيد بعشرات آلاف المشاراكات والإعجابات

اعتبر وحيد أنه لم يقلد نبرة صوت أو حركة يد أو تعابير وجه القاضي العريبي، وأن الشارب الذي تم استخدامه ليس دليلا على تقليد "المرحوم"، فهذه سمة عامة منتشرة بين منتسبي الدفاع والداخلية والقضاء على حسب وصفه، وأضاف قائلا:" الاهم عندي : الشخص متوفي.. وليس من المروءة ولا من الاخلاق أن تقلد شخصا ميتا لتسيء اليه".

وبرر وحيد أيضا أن الشخصية التي قدمها لم تكن فاسدة أو ظالمة بل كانت شخصية قاضٍ عادل، معتبرا أن المشهد برمته لا يمثل إساءة لأي قاضٍ من الاساس.

وقال وحيد إنه من غير المعقول أن يكون خصماً لعشيرة معروفة في جنوب العراق وأن يسيء لإبنها المتوفى وهو ابن مدينة البصرة، قائلا: "انا ابن هذا البلد وابن مدينة البصرة .. ولايمكن ان ادخل نفسي في مشاكل مع ابناءها.."

منصات التواصل

انقسمت منصات التواصل بين فريقين، أحدهما يرى أن الممثل فنان قدير، قدّم مجموعة أعمال مميزة ضمن مسيرته، سلط فيها الضوء على فساد الحكومات والعصابات في العراق على حد وصفهم.

كما طالب آخرون بعدم تأويل المشاهد بصورة غير صحيحة، ودعوا إلى التركيز على دعم الأعمال الفنية العراقية والتخفيف من انتقادها بهذا الشكل.

ومن جهة أخرى دعا بعض المغردين لتنفيذ حكم قضائي بحق وحيد، معتبرين أنه أساء في مقطعه لرمز وطني وقضائي مهم.