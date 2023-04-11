الذكاء الاصطناعي: ما قصة "فضة" أول مذيعة شقراء تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في الكويت؟

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Twitter @KuwaitNews

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي مع إطلاق إحدى الصحف الإلكترونية المحلية أول مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأثارت المذيعة الشقراء تعليقات المغردين بعد ساعات قليلة من إعلان صحيفة "كويت نيوز"، التي يتابعها أكثر من مليون و200 ألف شخص على تويتر، عن أول مذيعة في دولة الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي، مطلقة عليها اسم "فضّة".

وظهرت المذيعة "فضّة" بلباس رسمي موجهة حديثها للجمهور بالقول: "أنا فضّة، أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم".

مستقبل العمل الإعلامي والصحفي

حظيت مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين المهتمين في مجالي الصحافة والإعلام.

وتحدث المتفاعلون مع الخبر عن مستقبل مهنة مقدمي البرامج في ظل هذا التطور التكنولوجي.

واعتبر بعضهم أن الذكاء الاصطناعي لن يكون منافساً لمقدمي أو مذيعي التلفزيوني لافتقاده للكثير من المهارات التي لا يتقنها إلا الإنسان الحقيقي.

وطالب أسامة نفاع في تغريدة العاملين في مهنة مقدمي أو مذيعي التلفزيون بتغيير مهنتهم، قائلا إن "المذيعة فضة ستأخذ مكانكم".

ويخالف محمد المحيا الرأي القائل إن مذيعي الذكاء الاصطناعي سيأخذون مكان المذيع البشري، إذ يعتبر أنهم ليسوا منافسين خطيرين، على الأقل في الوقت الراهن، وذلك لأسباب تتعلق بلغة الجسد البشرية لا تمتلكها هذه التقنية.

ويصف الدكتور فيصل الكندري التقنية المستخدمة في مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" بغير المتقدمة، قائلا: "التطور هو محاورة المذيعة وطلب معلومات وأخبار منها كما هو في تقنية ChatGPT".

لماذا شقراء وتتحدث بلهجة أجنبية؟

كما ثار جدل في عدد من التغريدات حول شكل المذيعة الافتراضية، لأنها شقراء اللون وتتحدث بلهجة غير اللهجة الكويتية، وطالب مغردون بتطويرها مستقبلا من حيث الصوت والشكل.

وتساءلت الدكتورة سارة المضف عن تصميم شكل مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" لتبدو أجنبية.

واستغرب محمد الخديدي في تغريدته من طريقة المذيعة الافتراضية، واصفا إياها بالرد الآلي.

كما طالبت سارة وزعان في تغريدتها بضرورة تغيير شكلها وصوتها ما أمكن.

بين إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي

ومن جهة أخرى، اعتبر سليمان نواف أن تقنية الذكاء الاصطناعي للمذيعين لها فوائد كبيرة منها التوفير المالي للرواتب، كما أن لديهم القدرة على العمل على مدار الساعة.

ووصفت حنان الكاظمي هذا التطور التكنولوجي بالمؤذي والمزعج، واستغربت من مقولة أنه قد يؤدي إلى الاستغناء عن البشر.

وتؤكد سهام الأستاذ أن الذكاء الاصطناعي قد يخلق فرصاً وظيفية جديدة، كما أنه يهدد الوظائف القائمة وينذر ببطالة قادمة ومنافسة أشد على الوظائف.

"فضّة تعكس التنوع الاجتماعي في الكويت"

قال المدير الشريك لصحيفة "كويت نيوز" الالكترونية، عبد الله بوفتين ،إن مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" قيد التجربة للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر مستقبلاً.

وأضاف عن أسباب تسمية المذيعة الافتراضية بهذا الاسم، أن فضّة اسم كويتي شعبي قديم يرمز لمعدن الفضّة، وأن الصورة النمطية في الأذهان عن الروبوتات دائماً تكون فضية اللون ومصنوعة من المعدن.

وقال بوفتين إنّ شكل المذيعة "فضّة" بكونها شقراء البشرة واللون يعكس التنوّع الذي يجمع الكويتيين والمقيمين من الأجانب لتمثّل الجميع.

وأكد بوفتين أن فريقاً مختصاً سيعمل على التقييم ورصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، مشيراً إلى احتمالية استخدام "فضّة" في وقت لاحق اللهجة الكويتية، لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على منصة تويتر.

مستقبل الوظائف في خطر

ذكر تقرير صدر الشهر الماضي عن بنك الاستثمار Goldman Sachs أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.