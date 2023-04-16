شيرين عبد الوهاب: تقليد الفنانة المصرية في برنامج كوميدي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

قبل 56 دقيقة

صدر الصورة، Twitter @ArabwoodTV

أثار البرنامج السعودي الساخر "ستوديو 23" الذي يقدمه عدد من نجوم الكوميديا في السعودية، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بثت إحدى حلقاته فقرة، قلدت فيها الفنانة السعودية ريم عبد الله المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وتقمصت ريم عبدالله شخصية شيرين بتلقيد شكلها وملامحها وطريقتها في الغناء، أثناء أداء أغنية شيرين المعروفة "جرح تاني"، ولكن مع استبدال كلماتها بكلمات أخرى، وأبرزها اسم الأغنية ليصبح "ضرب تاني".

وكانت بعض كلمات الأغنية على شكل وصف كوميدي ساخر لما تعيشه شيرين عبد الوهاب من أزمات شخصية في الآونة الأخيرة، وقالت فيها ريم عبد الله: "ضرب تاني هو قلبي لسه طاب من الأولاني، أروح له تاني هو قلبي ينسى ضربه الأولاني، وقعت مرة وقمت، من السرير تاني، ضربني مرة وقلت، ضرب الحبيب غالي".

وألمحت كلمات الأغنية "المستبدلة" إلى الظرف الصحي التي تعرضت له شهرين مؤخراً نتيجة الأزمة النفسية والإدمان، وجاء فيها: "من النهارده، مافيش إدمان، مافيش ألوان، من النهارده، شرب مافيش دا كمان، مافيش يا زمان".

وانتهى المقطع الكوميدي الساخر بجلوس شخص يقلد دور زوجها حسام حبيب ليقوم بالجلوس بجانبها والإمساك بيدها، قبل أن يهربا معاً.

انتقاد وغضب على مواقع التواصل

أدى هذا المقطع الساخر لتقليد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى انتقاد واسع على غالبية منصات التواصل، معتبرين أنه تنمر وإساءة لحياتها الشخصية.

وبدأ أول الانتقادات من مدير أعمالها إيهاب صالح في تغريدة نشرها على منصة تويتر، وتوعد فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.

واعتبرت رحاب ضاهر الصحافية اللبنانية في تغريدتها تقليد الفنانة شيرين بهذا الشكل ليس كوميدياً، قائلة إنه تجريح وإهانة وتنمر.

ووصف أيمن سالم ما تم تقديمه في البرنامج تجاه شيرين بالمخجل وغير الأخلاقي، كما أنه تضمن إساءات وإسقاطات مستفزة، على حد تعبيره.

وقال أنس عباس في تغريدته: "هناك فرق بين التقليد المحترم أو تقليد فيه قلة أدب واحترام".

واستغربت وداد في تغريدتها عدم تضامن كثير من الفنانين مع زميلتهم شيرين عبد الوهاب خوفاً من تعرض مصالحهم الشخصية للتهديد.

تبرير وتوضيح

ودافع آخرون عن البرنامج الكوميدي الساخر "ستوديو 23"، معتبرين أن ما جاء فيه من تقليد للفنانة شيرين هو فقط من باب الكوميديا والتسلية.

وطالب خالد في رده على أحد المغردين الناقدين لهذه الطريقة من الكوميديا بسعة الصدر، وقال: "يامحمود البرنامج كوميدي وله سنين يعني الموضوع عادي جداً وسع صدرك حبيبي"

واعتبر محمد عسيري أن الأمر طبيعي جداً، وجاء في تغريدته: "الأمر عادي جداً، كم من أفلامكم التي يوجد بها خليجيين وما قلنا شيء، جت على شيرين".

وتساءل دغش الدغيش عن سبب كل هذا الغضب من تقليد شيرين، مؤكداً أن الموضوع لا يتجاوز كونه نوع من الكوميديا والتسلية.

نقابة المهن الموسيقية ترد

ردت نقابة المهن الموسيقية المصرية على ما اعتبرتها سخرية تعرضت لها المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال تقليدها في برنامج تلفزيوني كوميدي ساخر على إحدى المحطات العربية.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم النقابة محمد عبد الله بياناً، أبرز ما جاء فيه:

الجميع يُقدر صدمة الجمهور حينما يسمع أي خبر سلبي عن فنان يحبه ويقدره، ولكن في المقابل حياة الناس مليئة بالنجاحات والإخفاقات.

لا يجوز مواجهة أي إخفاق لأي إنسان بالتنمر والسخرية لاسيما وأن الإخفاق يؤثر سلباً على حياة صاحبه، فلا نزيد الأمر سوءًا بالتنمر والسخرية منه.

إذا كان الفنان له رصيد عند جمهوره، فلا يجب أن يُلغى رصيده فجأة في قلوب محبيه في حال حدوث أي اضطرابات في حياته الشخصية.