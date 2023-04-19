حميدتي: ناشطون يكشفون أن صفحته على فيسبوك تدار من دولة الإمارات

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Facebook @GeneralDagllo التعليق على الصورة، محمد حمدان دقلو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان والعالم العربي صوراً مأخوذة من صفحة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" على موقع فيسبوك، تظهر أن حسابه على الموقع يتم إدارته من ثلاثة أشخاص، أحدهم من دولة الإمارات.

وتفاعل نشطاء ومستخدمو منصات التواصل على نطاق واسع مع بيانات صفحة دقلو على فيسبوك الموثقة بالعلامة الزرقاء، قبل أن تقوم الصفحة بإخفاء المعلومات من خاصية "شفافية الصفحة"، التي تظهر للمتابعين من يقوم بإدارتها ومواقعهم الحالية.

وتتواصل الاشتباكات بين الحين والآخر لليوم الخامس على التوالي بين الجيش السوادني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو المعرف باسم "حميدتي".

ويتبادل مؤيدو طرفي الاشتباكات في السودان الاتهامات على منصات التواصل بشكل مستمر، وينتهز داعمو "البرهان وحميدتي" الفرصة لابتزاز الآخر ونشر تسريبات ربما تخدم كل طرف.

"تدخل إماراتي"

انتشرت تغريدات كثيرة تستغرب إدارة صفحة محمد حمدان دقلو من دولة الإمارات، معتبرة أن ذلك تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي السوداني أو أنه دعم لطرف على حساب آخر.

ونشر ياسر العمدة في تغريدته لقطات مصورة من صفحة دقلو الخاصة على فيسبوك، توضّح أن إدارتها تتم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد قنديل إن الصفحة الرسمية الموثقة على فيسبوك لـ"حميدتي" يديرها أربعة أشخاص، ثلاثة منهم أخفوا أمكان تواجدهم، والرابع يديرها من الإمارات، موجهاً بعض التساؤلات عن ذلك.

واعتبر الكاتب القطري أحمد علي هذه المعلومات أنها "مفاجأة فيسبوكية"، مشيراً إلى أن لها أكثر من معنى، لكنه لم يذكرها في تغريدته.

وتساءلت ندى في تغريدتها عن سبب إدارة صفحة عسكرية بهذا التوقيت الحساس للغاية من أربعة أشخاص من خارج السودان.

ويقول أحمد بشارة في تغريدته: " صفحة فيسبوك الخاصة بمحمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع في السودان تدار من الإمارات، كدا عرفنا مين اللي مهيج الدول الأفريقية على مصر سواء سياسياً أو رياضياً أو استراتيجياً".

"لا تتسرعوا في الحكم"

وطالب ظافر الوادعي في تغريدته عدم التسرع في اتهام دولة الإمارات بدعم طرف من أطراف الحرب في السودان.

وقال يوسف إن هناك شركات متخصصة تدير حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها حسابات لأمراء، في إشارة إلى أن ذلك اعتيادي وليس فيه أي اتهام لدقلو.

ويشير عبد الله إلى أنه في أغلب التطبيقات يمكن للشخص تغيير موقعه من أي دولة يختارها، مؤكداً أهمية التحقق من كل شيء قبل نشره لأنها قد تُحدث فتنة.

وأكد أبو وليد في تغريدته أن موقع أو مكان مدير الصفحة لايعني وجهة نظر الدولة، وأضاف: "أي واحد يقدر يحط موقعه بأي دولة يحب بدون تواجده فيها".

تبادل للاتهامات

قال الجيش السوداني في بيان نشره مساء أمس، إنه يمتلك معلومات دقيقة لتفاصيل ما أسماها عملية التآمر، إضافة إلى مؤشرات قوية تُثبت تورط أطراف إقليمية ومحلية - لم يذكرها - في الأزمة السودانية، مؤكداً أنه سيكشف عن هذه المعلومات في الوقت المناسب.