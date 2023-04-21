اشتباكات السودان: استخدام وسوم لطلب المساعدات الإنسانية

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الدعوات بالفرج للسودان تصدرت دعوات العيد ومنصات التواصل الاجتماعي

بخلاف جميع الدول العربية التي تداول فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي التهنئات والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، لا ظهور ولا تداول لأي من هذه الوسوم في السودان.

فـ #عيد_السودان_حرب، هو أحد الوسوم التي كثر عليها التفاعل في أول أيام العيد، كدلالة على الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعلى عديد من الوسوم المشابهة، تفاعل المغردون بين استنكار لوضع الاشتباكات التي لم تنجح هدنة في إيقافها، أو في البحث عن مساعدات إنسانية.

"أوقفوا الحرب"

تصدر نداء المطالبة بإيقاف الحرب في السودان تفاعلات المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمر فيه السودانيون بالمطالبة بإيقاف الاشتباكات المستمرة حتى في أيام العيد.

ونشر مغردون عدة مقاطع يظهرون فيها وهم يحاولون إحياء مظاهر العيد، وامتزجت اصوات تكبيرهم باصوات المدافع والنيران المشتعلة، ولم تستطع بعض المنطاق في السودان إقامة صلاة العيد بشكل طبيعي.

كما حاول بعض المغردين نشر ندائاتهم بشتى الأساليب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتشجيع على إيقاف الحرب، واستغلال أيام العيد لتحقيق الهدنة والاتفاق بين الأطراف المتنازعة بدل الاستمرار في القتال.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اختلطت أصوات إطلاق النار مع أصوات تكبيرات صلاة العيد في بعض المناطق السودانية

"حوجة عاجلة "

"حوجة" يتلوها اسم المنطقة، هو وسم آخر يستخدمه السودانيون، يبحثون فيه عن من يجيب ندآتهم المتكررة، بالحصول على مساعدات لاحتياجاتهم المدنية العاجلة.

وانقسمت نداءات المساعدة على الوسوم بحسب المناطق السودانية، وتنوعت بين #حوجة_مدني ، #حوجة_الخرطوم ، #حوجة_بحري وغيرها من المدن.

وتنوعت مطالبهم بين الحصول على تبرعات بالدم، أو البحث عن مسعفين أو أدوية، أو المطالبة بالحصول على حاجات تموينية أساسية.

كما عرض مغردون مساعداتهم المجانية للمحتاجين عبر هذه الوسوم، كعرض أماكن سكنية مجانية للنازحين أو من تقطعت بهم السبل، أو تنسيق طريقة لنقل مسافرين بين المدن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأمم المتحدة تتحدث عن فرار ما بين 10 آلاف و 20 ألف شخص من السودانيين إلى تشاد هرباً من المعارك الجارية.

حاجات استثنائية

المطلب الأبرز لمحلية بحري في الخرطوم كان هو الحصول على الماء، وانتشرت النداءات عبر وسم #بحري_تموت_بالعطش ، مقترنة بالحالات الإنسانية الصعبة التي يعاني منها من يفتقرون للماء الصالح للشرب

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، يستغل السودانيون ساعات توقف الاشتباكات القليلة في تدبير احتياجاتهم اليومية

أما وسم #شوراع_خطرة فقد دشنه المغردون للحديث عن تحركات المسلحين في الشوارع، وتساءلوا فيه عن إمكانية التحرك في بعض المناطق أو الوصول إلى مناطق أكثر أمناً

وبين وسمي #مفقود و #مفقودي_السودان تفاعل المغردون في البحث عن أي أخبار متعلقة بأشخاص فُقدوا منذ أندلاع الحرب المستمرة منذ أسبوع.

كما كان من الملفت أيضا الاستغاثة التي طالب بها دار رعاية الأطفال اليتامي، إذ نشروا نداءهم عبر وسم #دار_المايقوما، طالبوا فيه بحضور أشخاص للمساعدة في إرضاع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الشهور الأولى والخمس سنوات.