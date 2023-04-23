وسام فارس: لماذا أثار الممثل اللبناني نقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تضامن فني وشعبي مع الممثل وسام فارس

أُخلت السلطات اللبنانية سبيل الممثل وسام فارس، بعد توقيفه نتيجة إشكال في مصلحة تسجيل السيارات بينه وبين عنصر في قوى الأمن الداخلي.

وتصدر اسم الممثل اللبناني وسام فارس مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فارس وهو يتشاجر مع أحد أفراد قوى الأمن الداخلي في مصلحة تسجيل السيارات في العاصمة بيروت.

وأطلق فريق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الممثل وسام فارس طالبوا من خلالها بإطلاق صراحه.

وقفة احتجاجية

وأقام عدد من الممثلين والفنانين اللبنانيين، وقفة احتجاجية أمام مخفر الدكوانة.

وبعد تداول مقطع فيديو أُطلِقت حملة تضامن من زملائه في الوسط الفني للإفراج الفوري عنه عقب توقيفه.

"شريعة الغاب"

وفي السياق نفسه أبدى مغردون اعتراضهم على تضامن البعض مع فارس فقط لأنه "ممثل" معتبرين أن توقيف فارس بعد "شتمه وضربه للشرطي هو "أمر طبيعي بأي بلد يطبق حتى شريعة الغاب"

وانتقد آخرون "مجموعة الناس الذين يعتبرون أنفسهم "فوق القانون" مثل بعض "الصحافيين والفنانين والمحامين."

اتهامات تطال فارس

وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية فقد أكدت مصادر أمنية أن "العسكري في قوى الامن الداخلي الذي أصيب في الاشكال مع الممثل فارس لا يزال في المستشفى، ويحتاج إلى جراحة عاجلة جراء كسر في وركه".

وأوضحت المصادر أنّ "الإشكال حصل بعد مشادّة كلامية بين فارس والعسكري استخدم فيها فارس كلاماً استفزازيّاً، كما تبيّن أنّ سيارة فارس غير مسجّلة في الدوائر الرسمية".

كما استغربت المصادر الحملة الموجّهة ضدّ قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أنّ "هذا لا يعفي العسكري من المسؤولية، إذ تتابع القيادة مجريات الحادثة لتبيان حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراء اللازم في حال تبين ارتكابه خطأ".

إلّا أنّ عائلة فارس نفت الرواية الأمنية، مؤكدةً أنّ ابنها معروف بـ"طباعه الهادئ". وقال والده إنّ الرواية الأمنية تستند إلى شاهد ويجب التحقُّق منها، مضيفاً أنّ ابنه مصاب بكسر في الأنف.

إخلاء سبيل فارس

وقد أُخلي سبيل الممثّل وسام فارس، بعد توقيفه نتيجة الإشكال الذي وقع في مصلحة تسجيل السيارات.

وقرّرت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل تعهّد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه

وقال فارس بعد تخلية سبيله: "الحقيقة قدّ ما طوّلت رح تبيّن. وأشكر كلّ مَن وقف إلى جانب عائلتي في هذه الفترة".