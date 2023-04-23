اشتباكات السودان: مبادرة إلكترونية لتقديم وطلب المساعدات الإنسانية والإغاثية

قبل 19 دقيقة

لاقت مبادرة إلكترونية تحت اسم "نداء" للمساعدات الإنسانية والإغاثية في السودان ترحيباً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع - الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - لليوم التاسع على التوالي.

وتقوم المبادرة التي أطلقها ناشطون سودانيون على مبدأ التسجيل لطلب ما تحتاج من موادّ غذائية أو أدوية وغيرها من المساعدات، أو تقديم ما يتوفر لديك من معونات تستطيع تقديمها.

ويتكون الموقع الإلكتروني "نداء" من قسميْن، الأول "حوجة" لمن يحتاج المساعدة، والثاني "وفرة" لمن يريد تقديمها، ويتم توزيعها حسب المناطق وطبيعتها الأمنية ونوع المساعدات، ليتم اختيارها وإضافة المعلومات من العنوان ورقم الهاتف وتفاصيل أخرى.

مطالبات بدعم المبادرة

انتشر هاشتاغ #حوجة_وفرة بشكل كبير على منصة تويتر، وطالب ناشطون ومغردون بدعمها ونشرها على نطاق واسع لتظيم توزيع المساعدات وتسهيل وصولها لمحتاجيها.

ونشر مصطفى أبو الحسن في تغريدته رابط المبادرة وأوضح فيها طريقة عملها والخدمات التي توفرها.

وأوضحت سحر عبد الرحيم أن المساعدات لا تقتصر على الأغذية والأدوية، بل تشمل السكن وسيارات النقل.

وحوّلت أنوار حسابها باسم "الحساب مفتوح لأي حوجه"، ونشرت تغريدة قالت فيها: " يا جماعة الأكاونت حقي مفتوح لأي شي حوجة، مساعدة، سؤال، أي شي أقدر أساعد فيه أرسلوا لي".

نداءات للبحث عن مفقودين

طالب العديد من المغردين من خلال الحملة الإلكترونية، "حوجة ووفرة"، المساعدة في البحث عن مفقودين من أقاربهم أو أصدقائهم، ممن انقطع الاتصال معهم ولا يعرفون أخبارهم منذ بدء الصراع المسلح في السودان يوم السبت الماضي.

وقال مصعب الفكي في تغريدته إن شخصاً يدعى إبراهيم أحمد عبود ويعمل في مستشفى "المعلم" مفقود منذ السبت الماضي، ونشر رقماً للتواصل لمن يملك معلومات عنه.

ونشرت إيمان صورة لسيدة كبيرة في السن خرجت من منزلها ولم تعد، مرفقة تفاصيل آخر ظهور لها وأرقام التواصل لمن يعثر عليها.

كما نشر أحمد المرتجى صورة لأحد الطلاب في جامعة الخرطوم، قال فيها: " زميلنا محمد حسن هاشم حسين طالب بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، انقطع الاتصال به وكان من ضمن العالقين أثناء تجدد المواجهات بشارع المطار".

طلب مساعدات متنوعة

نشر يوسف نعمة نداء استغاثة طلب فيه تقديم يد العون والمساعدة للمستشفى السعودي بأم درمان نتيجة نقص الكوادر الطبية خاصة التخصصات النسائية كالتوليد.

خصصت الصحفية السودانية داليا الطاهر حسابها على تويتر لنشر التغريدات المتعلقة بمبادرة "نداء"، لتشمل طلبات الأدوية والأغذية والتنقل والبحث عن مصابين أو مفقودين.

ونشر محمد الكامل صورة لأحد أنواع الأدوية، متسائلاً عن أقرب مكان يمكن أن يكون متوفرا فيه.

وطلبت جميلة في تغريدتها مساعدة لأسرة انقطعت عنها المياه منذ أكثر من عشرة أيام.

وناشدت إسراء ألفي نقل أسرتها إلى مكان آمن، مطالبة بتوفير ممرات إنسانية للعالقين.

حصيلة الاشتباكات

أصدرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بياناً اليوم، ذكرت فيه حصيلة الاشتباكات في البلاد حتى اليوم الثامن الموافق 22 أبريل /نيسان، وجاء فيه:

ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بدء الاشتباكات إلى 264 قتيلا و1543 إصابة.

يوجد الكثير من الوفيات والإصابات غير مشمولة في هذه الحصيلة، بسبب عدم التمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني.