اشتباكات السودان: فرار سجناء من سجن كوبر يثير استياء رواد مواقع التواصل

قبل 36 دقيقة

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تضاربت المعلومات حول مكان تواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الذي يواجه أحكاماً بالسجن بتهم الفساد وغسيل الأموال وتنفيذ انقلاب عام 1989، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأثارت مقاطع فيديو، تظهر فراراً جماعياً لسجناء في عدد من السجون، ضجة بين رواد منصات التواصل، وأبرزها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم الذي يضم الرئيس المعزول عمر البشير، وسط غموض بشأن مصيره أو هروبه من عدمه.

لا تصريحات رسمية

ولم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي هروب البشير من سجن كوبر، لكنّ عدداً من وسائل الإعلام السودانية نقلت عن مصادر في وزارة الداخلية والشرطة السودانية قولها، إن الرئيس المعزول تم نقله في وقت سابق من السجن بسبب الاشتباكات والوضع الأمني.

وأوضحت المصادر أن البشير نُقل مؤخراً إلى مستشفى عسكري في مدينة أم درمان نتيجة تعرضه لعدد من المشاكل الصحية، مؤكدة أنه ما يزال محتجزاً لدى القوات المسلحة السودانية.

تبادل الاتهامات

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ ما سمته بعملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر.

وأدانت في بيانها هذه الأفعال "المتنافية مع القوانين المحلية والاقليمية والدولية كافة"، على حد تعبيرها.

من جهتها، أصدرت القوات المسلحة السودانية بياناً على صفحاتها، حذرت فيه من أن "المليشيات المتمردة" تتنكر في لباس الشرطة وتقوم بعمليات فوضى ونهب للممتلكات وإطلاق سراح نزلاء بعض السجون.

حقيقة أم إشاعات؟

تفاعل عدد من المغردين على منصة تويتر مع أنباء هروب الرئيس المعزول عمر البشير من السجن، بين من أكد الخبر وبين اعتبره مجرد إشاعات.

وذهب أحمد الزواتي في تغريدته إلى التحليل بشأن هروب البشير، معتبراً أنه ضمن مخطط له أهداف.

وقال أمير المهدي: " إلى الأشقاء في السودان، نشاطركم الأحزان في خراب السودان بعد هروب البشير، السودان أوشك على الضياع بسبب الأجندات الخفية".

وأكد إبراهيم الرفاعي أن هروب البشير من سجن كوبر مجرد إشاعة، مستنداً في ذلك إلى تأكيدات بيان الجيش.

واعتبرت حبيبة الهباشي في تغريدتها أن فرار الرئيس المعزول عمر البشير سيغير موازين الحرب في السودان.

ويقول أحمد الجنزوري إن هذه الأنباء غير صحيحة وتندرج تحت بند الإشاعات التي تطلقها قوات الدعم السريع.

ويصف محمد اليافعي في تغريدته عملية هروب البشير من سجن كوبر.

وقالت نادية في تغريدتها: "لا صحة لخبر هروب البشير، الجيش السوداني قام بالتحفظ عليه مع بعض المساجين أثناء محاولة الهروب من سجن كوبر".

"كوبر" في سطور

يعتبر سجن كوبر أحد أقدم السجون في السودان، تم افتتاحه عام 1903.

أطلق عليه اسم كوبر نسبة للجنرال الإنجليزي "كوبر" الذي تولى مهام إدارة السجن، حينما تم تشييده في فترة الاحتلال البريطاني للسودان.

تبلغ مساحة سجن كوبر خمسة آلاف متر مربع ويتكون من ستة أقسام.

يعرف بأنه مكان توقيف واحتجاز السجناء السياسيين أو الحزبيين.

البشير بعد عزله

واجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عدداً من التهم والأحكام القضائية منذ الإطاحة به في انقلاب للجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة طالبت برحيله، أبرزها:

اتّهم الادعاء السوداني البشير بالتحريض والمشاركة في قتل المُتظاهرين.

حُكم على البشير في 14 ديسمبر/كانون الأول 2019 بالسجن لمدة عامين بتهم غسل الأموال والفساد.

بدأت محاكمته منذ يوليو/تموز 2020 على الانقلاب الذي أتى من خلاله إلى السلطة سنة 1989.