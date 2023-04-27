هاني شاكر: كيف انتهت قضية النصب التي تعرض لها الفنان المصري في البحرين؟

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفنان المصري هاني شاكر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بخبر عملية النصب التي تعرض لها الفنان المصري هاني شاكر في البحرين.

وأصدرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بيانا أكدت فيه فتح تحقيقات "في حيثيات النصب" على شاكر، من قبل متعهد حفله الأخير في البلاد، كما أكدت الهيئة "حرصها الشديد على تطبيق اللوائح والقوانين، في ما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، لحفظ حقوق جميع الأطراف".

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تحقيقاتها بشكل عاجل، وذلك فور تداول إعلان شاكر تعرضه للنصب خلال فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التحقيقات تشمل الجهة المنظمة والجهة المضيفة لفعاليات الحفل.

تفاصيل القضية

بدأت القصة عندما اتفق الفنان هاني شاكر مع أحد الأشخاص المصريين على إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى بدولة البحرين، في "اليوم الرابع" لعيد الفطر، على أن يصطحب شاكر فرقته الموسيقية.

ووافق هاني شاكر على الحفل، وتقاضى جزءا صغيرا من أجره، على أن يحصل على باقي مستحقاته المالية يوم الحفل وقبل صعوده على المسرح.

وذهب هاني شاكر في الموعد المحدد والتقى بمتعهد الحفل، وذلك قبل موعد الحفل بيوم، وكانت الأمور على ما يرام، لكن المفاجأة هي اختفاء المتعهد قبل الحفل بساعات، ولم يعطِ شاكر باقي مستحقاته، ليجد نفسه في أزمة كبيرة.

وحاول هاني شاكر التواصل مع أحد الأشخاص الذين كانوا برفقة المتعهد، إلا أنه لم يصل إلى حل سريع.

واضطر شاكر إلى إحياء الحفل دون الحصول على باقي أجره، تقديرا للجمهور الذي حضر قبل موعد الحفل بساعات.

هاني شاكر

وفي تصريحات صحفية، قال الفنان المصري هاني شاكر: "لم أفكر لحظة في إلغاء الحفل، أنا جئت للبحرين من أجل إسعاد جمهوري العربي، وجميع الحاضرين فعلوا كل ما في وسعهم من أجل مساندتي في أزمتي، حيث هرب متعهد الحفل في العاصمة البحرينية المنامة قبل ساعات من إحياء الحفل، دون أن يدفع لي ولفرقتي باقي مستحقاتنا المالية".

وخلال وجوده على المسرح قال هاني شاكر للجمهور: "بحبكم جدا، وأحترم وجودكم جدا، رغم الظروف الغريبة اللي تعرضت لها وفرقتي الموسيقية في هذه الحفلة، وهروب المتعهد وعدم التزامه بدفع أجري وأجر الفرقة، لكن وجودي معكم، أحلى من أجر مليون مرة".

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروي فيه هاني شاكر تعرضه للنصب من متعهد الحفلة وهروبه قبل دفع أجره وأجر الفرقة الموسيقية.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية البحرينية عبر منصاتها الرسمية من أجل استرجاع أموال الجمهور الحاضر للحفل، ودفع مستحقات الفنان هاني شاكر وفرقته، قائلة: "السادة وزارة الداخلية البحرينية، أستاذ هاني شاكر من جمال أخلاقه نزل يغني للناس دون أن يتسلم أجره ولا أجر الموسيقيين، الكبير كبير يا أستاذ، لأنه فنان من زمن جميل، ورغم أنه لم يتسلم حقه رفض إحراج الناس اللي صمدت متأملة رؤيته ونزل يغني للناس، كبير يا أمير الغناء العربي، تحاملت على نفسك لإسعاد الناس اللي أصرت تنتظر للحظة الأخيرة، ولم يخِب ظنها الرائع في هاني شاكر".

ونشرت فجر السعيد، صورة جواز سفر متعهد حفل الفنان هاني شاكر في البحرين، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنان المصري هاني شاكر.

فقال عبدالله مقبل: "موقف يحسب له‬ رغم تقاضي ‫المتعهد‬ لحقه من الفندق‬، يهرب بأجر الفنان هاني شاكر‬⁩ وفرقته، لو كان غيره، رفض الغناء وعاد دون أسف ولا احترام للجمهور".

ووصف مغردون ما حدث قائلين: "إن مرتكب هذه الجريمة، يسيء للبحرين بشكل عام، وللقطاع السياحي على وجه الخصوص، ويعطي انطباعاً سلبياً وقلة ثقة في بعض العاملين في المجال الفني.".

وطالب ناشطون بحرينيون هيئة السياحة بالقيام بدور "حيوي لضمان حقوق الأطراف المشاركة في الحفلات الفنية في المناسبات والتي تعقد في البلاد".

تسوية الخلاف

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ومن جهتها قالت هيئة البحرين للسياحة والمعارض: "انتهاء تسوية الخلاف بشأن حفل فني لوجود الضمانات في ضوء متابعتها لحيثيات الحفلة التي أحياها الفنان هاني شاكر في إحدى المنشآت السياحية في مملكة البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلامياً، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها أنجزت تحقيقها الذي تم بهذا الشأن ومبادرتها إلى تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان والمتعهد للحفلة التي تم الترخيص لها بموجب الأنظمة والقوانين".

وأكدت في هذا السياق، "أن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مشيرة في هذا الإطار لما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفلة وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينها بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان. مقدرة حرص جميع أطراف الموضوع على الالتزام بالقوانين المنظمة وما تشكله من ضمانات قانونية وإدارية تمتاز بها المنظومة القانونية والإدارية في مملكة البحرين".

وبحسب الهيئة، فقد أبدى "الفنان هاني شاكر تقديره للجمهور البحريني والخليجي الذي تكبد مشقة الحضور للحفلة. معرباً عن تقديره لدور هيئة البحرين للسياحة والمعارض في حل الخلاف، متطلعاً لتعاون أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الزخم السياحي الذي تمتاز به مملكة البحرين والتي سوف تكون ضمن خطته المقبلة التي تشمل لقاء جمهوره في جرش بالأردن وقرطاج في تونس وجولاته اللاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي يتم التحضير لها.ونوّهت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات لاستقطاب الحفلات الفنية وما صاحبها من نجاح. داعية إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار التي يتم نشرها وتداولها على نحو يسيء لأصحابها".

نقابة المهن الموسيقية

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء أزمة الفنان هاني شاكر بعد تعرضه للنصب بسبب إحياء حفل في البحرين.

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية إنه تم التحقيق مع المتعهد من خلال وزارة السياحة البحرينية، ورفض هاني شاكر احتجاز المتعهد، والاكتفاء بتحرير إيصال بالمبلغ المتبقي لسداده المستحقات التي حاول الهروب من تسديدها.

وأضاف محمد عبدالله أن "الفنان هاني شاكر تقدم بالشكر لوزارة السياحة البحرينية لسرعة تحركها، مشيرا إلى أنه قرر العودة بصحبة فرقته الموسيقية من مملكة البحرين إلى أرض الوطن".