كأس السوبر المصري: لماذا انسحب الزمالك من مواجهة الأهلي؟

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تصدرت أزمة نادي الزمالك المصري حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه الانسحاب من خوض مباراة كأس السوبر أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي.

تفاعل المعلقون والمغردون من عشاق النادييْن بشكل واسع مع خبر الانسحاب، الذي أعلنه نادي الزمالك في بيان أصدره على صفحاته الرسمية.

وأعلن البيان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الخامس من مايو /أيار الحالي في الإمارات.

وأضح البيان أن القرار جاء بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة بسبب ما وصفها بسلسلة من القرارات "المتعنتة" والمستمرة من اتحاد كرة القدم المصري في عدد من القضايا، أبرزها أزمة اللاعب محمود كهربا وقرار الاتحاد مؤخراً بوقف قيد اللاعبين الجدد للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد نادي الزمالك في بيان أن قراره "جاء حفاظاً على حقوقه في ظل محاباة اتحاد الكرة المصري للطرف الآخر".

عقوبة اللاعب كهربا

قررت لجنة الاستئناف تعليق عقوبة لاعب الأهلي محمود كهربا المقررة من لجنة الانضباط، وهي إيقافه 12 مباراة وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري على خلفية شكوى تقدم بها نادي الزمالك ضده، بسبب هتافات اعتُبرت مسيئة لجماهيره بعد مباراة قطبي الدوري المصري في 21 يناير /كانون الثاني الماضي، والتي انتهب بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأوقفت اللجنة أيضاً النظر في الاستئنافات الأخرى المقدمة من الأهلي والزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، وقررت تأجيل النظر فيها إلى تاريخ 14 مايو /أيار الحالي.

ويعطي قرار لجنة الاستئناف للاعب الأهلي محمود كهربا حق المشاركة في قمة كأس السوبر يوم الجمعة المقبل في الإمارات، وهو ما أثار حفيظة نادي الزمالك ليعلن الاعتذار عن عدم المشاركة فيها.

وتشكل قضية اللاعب محمود كهربا - لاعب نادي الزمالك سابقاً - واحدة من الأزمات بين الأهلي والزمالك، خاصة أن كهربا غادر ناديه السابق عام 2019 بعد خلافات حادة ودون فسخ العقد بينهما رسمياً، ما دفع إدارة الزمالك إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده، لتصدر المحكمة الرياضية في سويسرا في مارس /آذار 2022 قراراً قضائياً بتغريمه مبلغ مليوني دولار بسبب فسخه التعاقد مع الزمالك "دون أسباب".

من البديل؟

نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لعضو اتحاد كرة القدم المصري إيهاب الكومي، كشف فيها عن الفريق البديل لنادي الزمالك في حال انسحابه من مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

وأوضح الكومي أن الزمالك لم يقدم طلب اعتذاره عن المشاركة بشكل رسمي، مشيراً إلى أن نادي بيراميدز هو من سيشارك في بطولة السوبر المصري في الإمارات بدلاً من الزمالك في حال تبليغه رسمياً بذلك.

الأهلي يغادر

من جهته، لم يعلق النادي الأهلي على بيان اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات.

ونشر الأهلي صوراً على صفحته على تويتر لبعثة الفريق وهي تغادر مطار القاهرة إلى أبو ظبي استعداداً لخوض المباراة.

من الخاسر؟

شهدت تعليقات المغردين على منصة تويتر تفاعلاً بين جماهير النادييْن مع خبر اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري.

وعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي على القرار، وكشف في تغريدته عن توجه نادي الزمالك لرفع قضية ضد اتحاد الكرة والنادي الأهلي لدى الـ"فيفا"، وأضاف: "ذلك يعني أولاً حل اتحاد الكرة، وثانياً تجميد النشاط الرياضي".

واعتبر علاء الدين أن الخاسر الأكبر من ذلك هو سمعة الكرة المصرية، واصفاً سياسات الاتحاد المصري بـ"المتخبطة" في جميع قراراتها.

ويقول عبد الرحمن محمد: " إلى متى سنضر بسمعة بلدنا بين الدول، ياريت نفهم أن الكرة أصبحت من أهم أسباب احترام الدول، أتمنى جلوس الجميع لحلحلة الموضوع".

ويعتقد أحمد الدمرداش أن الخاسر هو الزمالك لأن دولة الإمارات لن تستضيفه مستقبلاً في أي مناسبة رياضية بسبب افتعال المشاكل عند كل مواجهة، على حد تعبيره.

ويستغرب محمد البدري في تغريدته كل هذا التعصب من قبل جماهير الزمالك والأهلي، متسائلاً عن جودة كرة القدم في مصر.

واستعرض علاء الدين علّام تاريخ انسحابات النادييْن من مباريات القمة منذ بداية المواجهات بينهما.

وقال أحد المغردين من جماهير النادي الأهلي: "ما زلت عند كلامى، وجود الزمالك في السوبر بيعطي المباراة حلاوة وقيمة لأن الزمالك نادي كبير وعريق والفوز عليه له طعم جميل فى ظل تنافس رياضي شريف، ولو الزمالك فاز سأقدم له التهنئة".

السوبر المصري وتاريخ المواجهات

تقام مباراة كأس السوبر المصري كل عام، وتجمع بين بطل الدوري المصري الممتاز وبطل كأس مصر.

حقق نادي الزمالك أول انتصار في البطولة مع انطلاق أول نسخة لها عام 2001.

فاز الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر المصري 4 مرات.

يحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في كأس السوبر برصيد 12 لقباً.

تاريخ الانسحابات من البطولة

انسحب النادي الأهلي من البطولة عام 2001 بسبب تعارض كأس السوبر مع مواجهاته في دوري أبطال أفريقيا 2001.

انسحب النادي الاسماعيلي من البطولة عام 2002 لرفضه إقامة المباراة في استاد القاهرة الدولي، ومطالبته بإقامتها في ملعب محايد.