اليوم العالمي لحرية الصحافة: تفاعل حول واقع الصحافة الصعب في الدول العربية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تتراوح مستويات حرية الصحافة في الدول العربية بين درجة خطير للغاية ودرجة صعب

مرت ثلاثة عقود على إعلان ويندهوك لتطوير صحافة حرة ومستقلة وتعددية، الذي أصبح يعرف لاحقاً باسم اليوم العالمي لحرية الصحافة.

تَعتبر منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة يوم الثالث من مايو/أيار من كل عام "فرصةً لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، ويوما للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة".

وعلى مدار هذا اليوم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المناسبة في العديد من الدول العربية، وتصدر حديثهم عن واقع الصحافة في بلادهم قوائم الأكثر تداولا.

واقع صعب

تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، غرد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، قائلا: "لتتوقف التهديدات والاعتداءات، ليتوقف احتجاز الصحفيين وسجنهم، ليتوقف استهداف الحقيقة ورواة الحقيقة".

ونشر حساب مراسلون بلا حدود على تويتر رسماً توضيحيا لحرية الصحافة على مستوى العالم، الذي يقيّم ظروف ممارسة النشاط الإعلامي في 180 بلداً، حيث احتلت غالبية الدول العربية مستويات متأخرة في التصنيف بين درجة خطير للغاية ودرجة صعب.

واعتبرت مراسلون بلا حدود أن ظروف ممارسة العمل الصحفي "مُزرية" في سبعة بلدان، و "مُرضية" في ثلاثة بلدان فقط.

كما صنفت المنظمة منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط بالمنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، لتحتل سوريا المرتبة 175، والسعودية المرتبة 170، أما اليمن فاحتل المرتبة 168، يليه العراق في المرتبة 167، بينما احتلت الجزائر المرتبة 136.

اليمن

صدر الصورة، BBC Images التعليق على الصورة، تم إغلاق حوالي 119 صحيفة ومجلة في جميع أنحاء اليمن منذ عام 2015

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن موقف حركة أنصار الله الحوثية من الصحافة، معتبرين أن موقف زعيمها عبد الملك الحوثي يمثل مبرراً لما وصفه بعضهم "بالجرائم غير المسبوقة التي مارستها الجماعة ضد وسائل الإعلام".

كما نقل العديد من المغردين شهادة أربعة صحفيين تحدثوا عن ظروف اعتقالهم بيد الحوثيين لفترة ثمانية أشهر، وذلك ضمن جلسة خاصة عُقدت بهذه المناسبة.

مصر

تحدث رواد مواقع التواصل في مصر عن حادثة توقيف الصحفي حسن القباني تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وانطلاق جلسات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك قبل أن تفرج عنه السلطات في وقت لاحق.

كما نشرت البرلمانية السابقة عزة الجرف تغريدة تحدثت فيها عن زوجها الصحفي بدر محمد بدر المعتقل منذ سبعة أعوام في مصر، حيث يصادف يوم ميلاده اليوم العالمي لحرية الصحافة.

لبنان

بينما يحتل لبنان موقعاً متقدماً بين الدول العربية في حرية الصحافة، إلا أن تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي تراوحت بين الإشادة ببعض مواقف الإعلامين وبين انتقاد دورهم في دعم بعض الأطراف على حساب أخرى.

دول الخليج

دعا رواد مواقع التواصل في البحرين إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين مستوى الصحافة في البلاد، حيث تحتل المملكة المرتبة قبل الأخيرة على مستوى العالم العربي في حرية الصحافة، والمرتبة 171 على مستوى العالم بحسب تقرير مراسلون بلا حدود.

بينما اعتبر آخرون أن تراجع ترتيب دول الخليج في حرية الصحافة يعود إلى التركيز على القضايا الرسمية في البلاد وضعف صوت المجتمع وقضاياه.

الجزائر

رعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حفلاً أُقيم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وحضره شخصيات إعلامية جزائرية وبعض مسؤولي الدولة.

ذكرى ضحايا المهنة الصعبة

صدر الصورة، BBC Images التعليق على الصورة، قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة قبل عام أثناء عملها الصحفي في منطقة جنين في الضفة الغربية

صُور من قُتل من الصحفيين في العراق كانت حاضرة في تغريدات رواد مواقع التواصل العراقيين في هذه المناسبة.

كما تداول العديد من المغردين صور الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت قبل عام تقريباً، أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

الموقف الأجنبي

وفي هذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "يجب أن نقف جميعا بجانب الصحفيين في جميع أنحاء العالم اليوم وكل يوم"، كما دعا إلى دعم الصحافة الحرة، معتبراً أنها ضرورية للديمقراطية.

كما أشادت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز بشجاعة الصحفيين في المنطقة، وأكدت أن المملكة المتحدة تواصل التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين في كل مكان.