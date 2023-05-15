ما حقيقة نشر حديقة المنتزه في الإسكندرية لافتة تحذر من ممارسة علاقات "غير أخلاقية"؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Twitter @Alexandria_egy1

أثارت لافتات في حديقة المنتزه بمحافظة الاسكندرية في مصر، تحذر من ممارسة العلاقات "الغير أخلاقية" جدلاً واسعا ً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتوي الورقات الإعلانية على تنبيه أن حدائق المتنزه كافة مراقبة بالكاميرات، محذرة من غرامة قيمتها 500 جنيه مصري لأي شخص يضبط وهو يمارس العلاقة "غير الأخلاقية".

وتضمنت اللافتة أيضاً آية قرآنية تطالب الأشخاص بالتقوى، متذيلة بتوقيع إدارة منطقة حدائق المنتزه في محافظة الإسكندرية.

ولم يصدر حتى اللحظة أي توضيح رسمي من إدارة حديقة المنتزه أو من محافظة الإسكندرية حول هذه اللافتات.

التحديث والتطوير

شهدت حدائق قصر المنتزه في الإسكندرية مؤخراً عمليات تطوير وتحديث واسعة ضمن مشروع أطلقته الحكومة المصرية عام 2019، وانتهت أعمالها نهاية العام الماضي.

وأعلنت الحكومة المصرية حينها أن خطة التطوير تهدف إلى إعادة صيانة الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.

وواجه مشروع تطوير حدائق المنتزه في الإسكندرية عدداً من الانتقادات، بسبب اعتداءه على المساحات الخضراء الواسعة في الحدائق وتقطيع وإزالة عدد من الأشجار التاريخية فيها، وهو ما نفته حينها إدارة المنتزه، مبررة ذلك أنه بسبب إصابة بعض الأشجار بـ"التسوس".

جدل على مواقع التواصل

أحدثت اللافتات في حديقة المنتزه حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، ورحب بها كثيرون معتبرين أنها تدعم الأخلاق والآداب في الاماكن العامة.

واعتبر أحمد الطاهر في تغريدته أن تعليق هذه اللافتة في حدائق المنتزه خطوة جيدة.

ويؤكد أحد المغردين أن "الأفعال غير الأخلاقية" في المنتزه موجودة منذ زمن بعيد، مستغرباً انتقاد البعض نشر إدارة الحديقة لافتات تحذر من ذلك.

ويثني ناصر في تغريدته على نشر كاميرات للمراقبة في حديقة قصر المنتزه لما يحصل فيها من مخالفات أخلاقية، على حد تعبيره.

سخرية واستغراب

انتقد آخرون في تغريداتهم نشر اللافتة، مستغربين من صلاحية إدارة حدائق المنتزه في إقرار مثل هذه العقوبة، ويقول: "إذا كان قانون العقوبات نص على أن الغرامة في الفعل الفاضح العلني لا تزيد على 300 جنيه، فكيف لإدارة حدائق المنتزه أن توقع من تلقاء نفسها عقوبة تصل إلى 500 جنيه دون محاكمة".

ويسخر أحمد عبده في تغريدته من هذه اللافتات، ويتساءل عن من يتم ضبطهم في ممارسات فاضحة داخل مركباتهم.

ووصف آخر في تغريدته اللافتة بـ"البشعة"، معترضا على كتابة مثل هذه التحذيرات في مكان تاريخي يقصده السياح من كل أنحاء العالم كحدائق المنتزه في الإسكندرية.

وأرفق أسامة بحراوي صورة للتحذير المنشور في حدائق المنتزه، وقال:"معلش إحنا وصلنا لهذه المرحلة في حدائق المنتزه".

وقال عمرو حامد:" أنت فى مصر تستطيع السرقة والنهب، ولا يستطيع أحد الاقتراب منك طالما أنك تدفع المال، القانون فى مصر من أجل خدمة الفاسدين فقط بمختلف أشكالهم".

ما أهمية المنتزه؟

تعد حدائق المنتزه أو قصر المنتزه أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة الإسكندرية الساحلية، ويرتادها المصريون والأجانب كواحدة من المزارات السياحية التقليدية، ويعود تاريخها إلى العهد الملكي في مصر.

شيد قصر وحدائق المنتزه منذ أكثر من 100 عام بطلب من الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892.

تضم حدائق المنتزه قصر السلاملك وقصر الحرملك الملكية وعدة منشأت وفنادق سياحية أخرى.

تبلغ مساحتها 370 فداناً معظمها من غابات الأشجار والنخيل.