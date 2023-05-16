محمود عباس: كلمة الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة في ذكرى "النكبة" تثير الجدل

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة ذكرى "النكبة" الخامسة والسبعين.

وطالب عباس في كلمته المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، نتيجة ما يعانيه بشكل يومي من ممارسات واعتداءات إسرائيلية.

وقال عباس: " لماذا لا يوفر المجتع الدولي ومجلس الأمن الحماية لنا، نتعرض للقتل والذبح يومياً، احمونا، احمونا، أليس نحن ببشر، حتى الحيوانات يجب حمايتها".

وأحيت الأمم المتحدة أمس ولأول مرة بشكل رسمي ذكرى "النكبة" الفلسطينية من خلال تنظيم حدثين بمقرها في نيويورك، وهما كلمة عباس وحدث تذكاري خاص وحفلة موسيقية لإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة.

وقالت الأمم المتحدة على صفحتها، إن هذه الذكرى تسلط الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم، وتعد تذكرة على أن قرابة 6 ملايين لاجئ فلسطيني لا يزالون يتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

"لا يليق برئيس"

أثارت كلمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة جدلاً واسعاً بين رواد منصات التواصل بين مؤيدين لخطابه ومنتقدين له.

وانتقد رامي عبده خطابه، متسائلاً في تغريدته:"هل يليق مثل هذا الخطاب المتكرر بتاريخ الفصيل الذي يتزعمه فضلاً عن شعبه".

ويعبر أحمد عن سخريته من حديث الرئيس عباس، ويقول:"حالة من الرعب والإرباك الشديد أصابت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المعادية بعد تصريحات الرئيس أبو مازن".

وقال ماهر شاويش في تغريدته: "في ذكرى النكبة، هل هناك نكبة أكبر من نكبة شعبنا الفلسطيني بخطابات عباس في الضفة الغربية وخطابات يحيى السنوار في غزة".

ووصف ياسر الزعاترة خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"الاستجدائي"، وأضاف: "بعد الخطاب استقبل محمود عباس الممثل أو المغني محمد رمضان، مشيداً بـ"الفن العظيم" الذي يقدمه، يا لحظ شعبنا العاثر".

واعتبر محمود مرداوي أن التشخيص في حديث عباس صحيح لكنّ التعبير عنه غير مناسب على الإطلاق، وأضاف: "طريقة الحلول المطروحة أسوأ مع الأسف".

وطرح ضياء مقارنة بين خطابات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس، وقال:"هكذا تحول الموقف، من خطابات ياسر عرفات الجدية إلى خطابات السخرية و الكوميديا مع محمود عباس".

مؤيدون

وتؤيد ميس الناجي في تغريدتها كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرة أن حديثه بسبب "القهر" من صمت المجتمع العربي والدولي.

ويعبر جهاد أسعد عن استغرابه من انتقاد عباس، ويقول:"للأسف غالبية الشعب الفلسطيني مش فاهمة القضية بس حابين يتفلسفوا، الشخص الوحيد اللي بتكلم باسم الشعب الفلسطيني هو حضرة الرئيس محمود عباس".

واستغربت أماني عمران من التعليق على خطاب الرئيس الفلسطيني، وأضافت:"الحروب الي بتسير على غزة والاغتيالات اللي بتبدأها كل مرة إسرائيل مش سبب كافي إنه تخلي العالم يحمينا".

تاربخ النكبة

يحيي الفلسطينيون حول العالم ذكرى "النكبة" في 15 من مايو /أيار كل عام.

يستذكر الفلسطينيون في هذا اليوم عمليات التهجير التي تعرضوا لها خلال الحرب الإسرائيلية - العربية عام 1948.

ينظم الفلسطينيون بهذه المناسبة فعاليات وتظاهرات في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية.

تشهد المظاهرات عادة اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وافق الكنيست الإسرائيلي عام 2011 بالأغلبية علی قانون سمي بـ"قانون النكبة".

ينص القانون على أن أي مؤسسة أو جمعية تقوم بفعاليات لإحياء ذكرى "النكبة" الفلسطينية بدلاً من يوم الاستقلال الإسرائيلي، يتم سحب تمويلها أو تقليص ميزانيتها.