المغرب ينتج أول سيارة محلية الصنع ويطور أخرى تعمل بالهيدروجين

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Twitter @MAP_Information

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب والعالم العربي مع إعلان تصنيع أول سيارة مغربية محلية الصنع، ونموذج لأول سيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطوريها مواطن مغربي.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن المشروعيْن المبتكرين من شأنهما تعزيز علامة "صُنع في المغرب" وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات".

وكشفت الوكالة أن السيارة محلية الصنع مقدمة من شركة "نيو موتورز" وهي شركة برؤوس أموال مغربية، في حين أن النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين مقدمة من شركة "نامكس"، وأُطلق عليها اسم مركبة الهيدروجين النفعية.

"للسوق المحلية والتصدير"

بحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن شركة "نيو موتورز" قامت بإنشاء وحدة صناعية بمدينة "عين عودة" جنوب العاصمة الرباط، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير.

كما يتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية من السيارة الجديدة 27 ألف وحدة وبنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمئة.

وسيبلغ حجم الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم أي قرابة 15 مليون دولار أمريكي، وسيوفر 580 فرصة عمل.

مركبة الهيدروجين

صُمم النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين النفعية "Hydrogen Utility Vehicle" لشركة نامكس "NamX" بشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات "بينينفارينا"، بينما شاركت الأيدي المغربية في التصميم الداخلي للمركبة.

وفيما يتعلق بآلية عملها، سيتم تزويدها بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي، يحتوي على ست كبسولات قابلة للإزالة، ليعطي قدرة وكفاءة للبطارية ولتسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق.

تفاعل عربي ومغربي

تداولت وسائل إعلام عربية ودولية خبر تدشين المغرب أول سيارة محلية الصنع ونموذجاً لسيارة أخرى تعمل بالهيدروجين تم تطويرها على يد مواطن مغربي، في حفل حضره العاهل المغربي محمد السادس.

وشهد الحدث تفاعلاً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت مشاعل من سلطة عمان في تغريدتها بهذه الخطوة، وأعربت عن أمنياتها أن يشهد بلدها مثل هذا التطور.

ويقول أسامة الضمور من الأردن: "المغرب إلى أين؟، لم تكتف بنصف نهائي كأس العالم، ها هي تبدع من جديد".

وتحدثت جوهرة في تغريدتها عن صاحب الاختراع، وقالت: "فوزي النجاح، الشاب المغربي الذي اخترع أول سيارة تعمل بالهيدروجين الأخضر "نامكس"، هؤلاء من يجب أن نفتخر بهم، هذا وجه المغرب المشرق وليس من يشوهون صورته".

وتعتبر سلمى حديدي أن المغرب يخطو خطى ثابتة في مجال صناعة السيارات، "لتكون سيارة نامكس هي أول سيارة تعمل بالهيدروجين".

وقال محمد حمدي: "بدأ المغرب بالبحث عن كيفية الوصول إلى الصناعات وتمكين شبابه من إظهار مواهبهم في كافة المجالات الصناعية، وتمكنوا من تحقيق إنجاز صناعة سيارة".

وكتب محمد العصار في تغريدته عن صاحب الاختراع: "شاب مغربي من الطبقة الشعبية ينحدر من مدينة الراشيدية، اخترع أول سيارة هيدروجينية في العالم تُشحن في 3 دقائق، ستكون في الأسواق الداخلية والعالمية قريباً".

"ليست الأولى"

ويبدي محمد الكاوي رأيه في صناعة السيارات في المغرب، ويقول: "ما فى جديد، نفس الاختراعات الزائفة التى تمت فى مصر فى الستينات، فقط لتحسين الصورة ولإثباب القدرة غير الموجودة لعدم وجود أساس منظم لتلك النتيجة، والمضحك هو إنتاج سيارة هيدروجينية فى بلد نصف سكانه فقراء".

وقال عيسى يوسف إنها ليست أول سيارة هيدروجينية تم تصنيعها عالمياً، وأضاف: "هناك شركات عالمية صنعت سيارات من هذا النوع في كل من اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وأمريكا، هناك حاليا 11200 سيارة هيدروجينية تجوب العالم".

صناعة السيارات في المغرب

احتل المغرب المرتبة الأولى عربياً والثامنة والعشرين عالمياً من حيث إنتاج السيارات، بحسب تقرير المنظمة الدولية لمصنعي السيارات "OICA" لعام 2016.

ينتج المغرب 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 بالمئة منها إلى أوروبا وباقي الدول.