غادة والي: ما الذي نعرفه عن الخلاف بين المصممة المصرية والفنان الروسي الذي اتهمها بسرقة أعماله؟

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، رسومات شركة بيبسي التعليق على الصورة، الحملة الإعلانية محل الخلاف تعود إلى عام 2018، حيث أصدرت شركة "بيبسي" نسخا محدودة من عبوات تحمل رسومات فنية عن الثقافة المصرية.

مرة أخرى، وجدت مصممة الغرافيك المصرية غادة والي نفسها في قلب النقاش العام بعد أن اتهمها الفنان الروسي جورجي كوراسوف بـ "سرقة" أعماله.

يقول الفنان الروسي إن المصممة المصرية استخدمت إحدى لوحاته في حملة دعائية لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية.

تلك الاتهامات ردت عليها الفنانة المصرية بالنفي إلا أن ذلك لم ينه السجال بين الطرفين، بل استمر النقاش إلى أيام معدودة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

كيف انطلق الجدل؟

تشير تقارير إلى أن الرسوم الخاصة بالحملة الدعاية التي أثارت سجالا بين والي وكوراسوف تخص العلامة التجارية "سفن أب 7Up " التابعة لشركة المشروبات الغازية الأمريكية "بيبسي".

قبل خمس سنوات، أطلقت الشركة الشهيرة حملة إعلانية لترويج مجموعة محدودة من عبوات 7Up. وتميزت تلك العبوات بألوانها المزركشة ورسومها المستوحاة من التراث المصري.

ونالت الحملة آنذاك إعجاب الكثيرين ولاقت رواجا واسعا خف بريقه بعد سحب العبوات من الأسواق.

لكن الحملة الإعلانية عادت إلى دائرة النقاش مؤخرا.

ففي 17 مايو/ آيار 2023، نقلت صحف مصرية عن أحمد حسن، محامي الفنان الروسي قوله إن "موكله اكتشف استخدام إحدى لوحاته ورسوماته الفنية إثر مشاهدة الدعاية الخاصة بشركة "بيبسي" على شاشة التلفزيون.

ويتجه الفنان الروسي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "بيبسي" والمصممة المصرية، مطالبا بتعويض مالي ضخم واعتذار رسمي من الشركة لاستخدام رسومه دون استئذان.

وبحسب المحامي فإن كوراسوف "لديه جميع المستندات الدالة على أن الرسومات التي ظهرت في الإعلانات ملك له".

"تصاميمي أصلية" والي تخرج عن صمتها

من جانبها دافعت مصممة الغرافيك المصرية عن نفسها مؤكدة أنها "صاحبة التصميمات الأصلية الخاصة بحملة المشروبات الغازية".

وفي بيان صحفي تداولته عدة وسائل إعلام محلية، وصفت والي اتهامات الفنان الروسي بـ "الكاذبة" معتبرة أنه يسعى " لركوب الترند واكتساب الشهرة عبر اتهامها زورا من حين إلى آخر دون تقديم إثباتات". ووصفت والي في البيان الذي تداولته عدة وسائل إعلام محلية، اتهامات الفنان الروسي بـ "الكاذبة" معتبرة أنه يسعى إلى "ركوب الترند واكتساب الشهرة عبر اتهامها زورا من حين إلى آخر دون تقديم إثباتات".

كما نشرت الفنانة مقطع فيديو على حسابها على انستغرام، أعلنت فيه اللجوء للقضاء لإثبات حقها ومواجهة التنمر الإلكتروني الذي تعرضت له.

وأشارت إلى أن حملة شركة المياه الغازية تعود إلى 2018 مضيفة أنها "رسمت تلك الرسومات بيديها وهي موجود على الإنترنت".

وتقول غادة إن مشروعها الفني يهدف إلى إحياء التراث المصري موضحة بأن "الحملة الدعائية الأخيرة تأتي ضمن سلسلة مشاريع مشابهة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة".

وتابعت بأن "الفنان الروسي استغل صمتها وعدم ردها على اتهاماته السابقة التي تصدرت وسائل الإعلام العام الماضي، فأعاد الكرة مجددا" وفق تعبيرها.

وفي يوليو/ تموز 2022، اتهم الفنان التشكيلي الروسي غادة والي، بـ"سرقة" أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في العاصمة القاهرة.

وأصدرت آنذاك الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية بيانا، اعتذرت فيه من الفنان الروسي، مشددة على احترامها الكامل لحقوق الملكية الفكرية، سواء داخل مصر أو في خارجها.

تفاعل واسع

أثارت الاتهامات المتبادلة ردود فعل غاضبة وجدلا واسعاً عبر المنصات المصرية.

كما أعادت النقاش حول الحد الفاصل بين الاقتباس والاستلهام.

ثمة من انتقد الفنانة المصرية وذكر بأزمتها السابقة مع الرسام الروسي مطالبا الحكومة بنشر بيان جديد يشرح طبيعة الإجراءات التي اتخذتها بحقها عقب أزمة جداريات مترو القاهرة.

و انبرى البعض في مقارنة أعمال والي وكوراسوف لعلهم يجدون دليلا ينهي هذا الجدل.

ويرى معلقون أنه في حال صحت ادعاءات الفنان الروسي، فإن أقل شيء يمكن فعله "هو محاسبة والي ومراجعة أعمالها خاصة تلك التي قدمتها في المحافل الوطنية ".

في حين، طالب البعض الآخر شركة بيبسي بإصدار توضيح.

في المقابل، أعرب معلقون عن تعاطفهم مع والي ودعوا إلى انتظار القضاء للفصل في القضية قبل إصدار الأحكام.

ومن المدافعين عن والي من رأى أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجرد توارد خواطر أو تأثر بنفس المدرسة الفنية، وهو ما فتح نقاشا من نوع آخر بين المهتمين بالفن التشكيلي في مصر.

من جهة أخرى، استنكر مغردون زج السياسة في الموضوع واتهموا جهات معينة باستغلال الحدث حتى أن البعض اعتبر ما يجري مؤامرة تهدف لتشويه الفن المصري ليرد عليهم آخرون بتعليقات ساخرة تدعو إلى تثقيف الناس بضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية والفنية".

من هي غادة والي؟

برز نجم غادة والي بعد تكليفها بتصميم مشروعات تشرف عليها الحكومة من بينها شعار احتفالية "افتتاح طريق الكباش" في عام 2021.