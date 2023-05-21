ريانة وعلي، ماذا تعرف عن أول سعوديين يصعدان إلى الفضاء؟

قبل 56 دقيقة

صدر الصورة، Twitter @saudispace

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب انطلاق أول رحلة تاريخية سعودية إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن رؤية المملكة لعام 2030.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء على صفحتها في تويتر، أمس، انتهاء الاستعدادات للانطلاقة لأول رائدة فضاء سعودية "ريانة برناوي" ورائد فضاء سعودي "علي القرني"، سيكونان على متن الرحلة مساء اليوم.

وستنطلق الرحلة عبر صاروخ "فالكون 9" ومركبة "دراجون 2" لنقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية، كما تتضمن الرحلة إجراء 14 تجربة بحثية علمية.

وتهدف الرحلة السعودية نحو الفضاء إلى المساهمة في الأبحاث الدولية والأبحاث العلمية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً، وتأهيل كوادر متمرسة لخوض رحلات فضائية.

هاشتاغ "نحو_الفضاء" يتصدر

تصدر هاشتاغ "نحو_الفضاء" تويتر في السعودية، وتفاعل معه كثيرون أبرزهم رائدا الفضاء السعودييْن ريانة برناوي وعلي القرني ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النادي.

وكتبت برناوي تغريدة قبل ساعات من الانطلاق، تعبر عن حماسها للرحلة نحو الفضاء، وقالت فيها: "من جولتنا أمس حول منطقة الإطلاق، بدأ شعور التأهب والحماس يزيد".

وطالب القرني في تغريدته الجميع بمتابعة حدث الانطلاق نحو الفضاء، وقال: "غداً بإذن الله ننطلق نحو الفضاء، تابعوا الانطلاق وتحديثاته، دعواتكم لنا، ونشوفكم قريباً من محطة الفضاء الدولية".

وعلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النادي على الحدث السعودي، قائلا: "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء".

ترحيب وانتقاد

ويتمنى وليد الشهري نجاح الرحلة السعودية نحو الفضاء، في حين انتقد عدم دعم الإعلام وغيابه عن مثل هذا الحدث العلمي العالمي، على حد تعبيره.

ويقول عبد الكريم التميمي إن المملكة السعودية حققت الإنجاز للوصول إلى الفضاء من خلال الدعم الكبير للشباب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال حمد في تغريدته: "الفضاء ليس بجديد على المملكة، وسبق وأن صعد الأمير سلطان بن سلمان، والآن في نماذج وطنية ستمثل المملكة في الفضاء، وسنحقق منجزاً وطنياً جديداً من أبحاث علمية واكتشافات".

وكتبت نوال في تغريدتها: "كان واحداً من أحلامي أن أكون أول رائدة فضاء سعودية، بس صارت الأحلام أحلام".

وعبرت أماني في تغريدتها عن شعورها بالفخر بهذا الإنجاز، وأضافت: "جداً متحمسة للحظة الانطلاق".

ويذكر منذر آل الشيخ في تغريدته بعضاً من فوائد التجارب العلمية التي سيجريها رائدا الفضاء السعودييْن، ويضيف: "يوم عظيم من أيام شباب الوطن في ظل قيادة مكنت وذلّلت العقبات".

وتطالب أم خالد في تغريدتها بتفوق علمي أو نتائج مثمرة، قائلة: "بالله عطونا شي مفيد، أي شي علمي بحت غير الصور والتراحيب، ودي أشوف تفوق علمي أو نتائج مثمرة، أي شي يستحق هالدعايات كلها".

السعودية نحو الفضاء

ستنطلق الرحلة العلمية من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية.

سيتضمن برنامج الرحلة تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة.

سيجري رواد الفضاء العديد من التجارب والدراسات منها: دراسة تغييرات المؤشرات الحيوية وتأثير الرحلات الفضائية قصيرة المدى على الدماغ لرواد الفضاء، وإجراء تجربة الاستمطار في الجاذبية الصغرى لمعرفة تطبيقاته في المستوطنات على سطح القمر والمريخ، وتجربة علوم الخلايا.

رائدا الفضاء

علي القرني: من مواليد عام 1992، ويحمل شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض، ويعمل مقاتلاً على طائرات إف15 برتبة نقيب طيار في القوات الجوية الملكية السعودية.