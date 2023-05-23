أحمد بغدودة: لاعب مصارعة مصري يحرز ميدالية فضية في تونس ويهرب إلى فرنسا

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صدر الصورة، Socail media

تصدر المصارع المصري أحمد بغدودة حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد ورود أنباء هروبه إلى فرنسا.

وجاءت واقعة الهروب خلال تواجد بغدودة في تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا للمصارعة التي أقيمت الأسبوع الماضي، إذ حصل على الميدالية الفضية "المركز الثاني" في المصارعة الرومانية وزن 63 كيلوغراماً.

الاتحاد يصدر بياناً

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بياناً حول حادثة اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة، وقرر فتح تحقيق عاجل في قضية هروبه واختفائه.

وأكد البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه كافة في هذا الشأن.

كما أوضح البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

تفاصيل الهروب

أوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار أن اللاعب أحمد بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، فقد كان مقرراً عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي.

وأضاف النوار أن اللاعب بغدودة عاد إلى الفندق وطلب جواز سفره بحجة إجراء تحويل عملة نقدية، وبعد نزوله لم يعد وفُقِد الاتصال به.

وقال رئيس الاتحاد إن البعثة قامت بتنظيم محضر أمني وإبلاغ السفارة المصرية في القاهرة وجميع الجهات المسؤولة بالحادثة، مشيراً إلى أنه بعد الكشف في غرفة اللاعب، تبيّن أن حقيبته موجودة لكنها لا تحتوي على جميع ملابسه ومتعلقاته الشخصية.

رواية ذويه

كشف فؤاد بغدودة والد اللاعب المصري في مقابلة تلفزيونية إنه لا يعلم مكان ابنه حالياً، بينما كان آخر تواصل بينهما حين كان بأحد الفنادق في تونس بعد حصوله على المركز الثاني في البطولة.

وتحدث والد بغدودة عن تعرض ابنه لما وصفها بضغوط وتظلمات، ومنها عدم حصوله على أي أتعاب مالية من الاتحاد لمدة سنة كاملة.

وأضاف والد أحمد بغدودة أن ابنه حصل على مكافأة الميدالية الفضية في تونس بقيمة 16 ألف جنيه (517 دولار)، تم خصم مبلغ 14 ألفاً و800 جنيه (478 دولار) كضرائب، وحصل أحمد منها على 1200 جنيه فقط (38 دولار)، على حد قوله.

وأوضح أن ابنه يملك تأشيرة "شينغين" منذ شهر مارس /آذار الماضي ولم يكن لديه أي نية للهروب من قبل، لكنه أشار إلى احتمالية تعرضه لضغوط أجبرته على ذلك وأهمها "المعاملة السيئة"، ومستنكراً وصفه بالهارب.

جدل على منصات التواصل

أثارت حادثة اختفاء اللاعب المصري الجدل على منصات التواصل بين مؤيد لما أقدم عليه المصارع أحمد بغدودة، وبين رافض لتصرفه.

وتستغرب ولاء أشرف في تغريدتها أن كثيراً من الآراء ترى أن ما فعله المصارع أحمد بغدودة صحيح، وتؤيد مثل هذه التصرفات رغم أنها "إهانة للدولة".

ويؤيد أحمد الغامدي ما أقدم عليه المصارع بغدودة، ويقول: "اللي يعرف يخلع من البلد في أي فرصة، يعمل زي أحمد فؤاد بغدودة، البلد دمرت أحلامنا وعمرنا بسبب المحسوبية والفساد".

وتمنى إسلام منصور أن اللاعب بغدودة خرج بأسلوب صحيح دون اللجوء للهروب،قائلاً: "لو كان أحمد بغدودة خرج بأسلوب شرعي من غير ما يهرب من معسكر المنتخب الوطني، لا يلومه أحد، لكنه ذاهب في مهمة رسمية بإسم مصر، ولما يهرب بهذا الشكل يكون خائناً".

وقال محمد إن قضية اللاعب بغدودة لا تتعلق بشخصه، إنما يتعلق الموضوع بعدم التوزيع العادل لأي شيء، وأضاف: "ماذا تتوقعون من شاب بطل، لسه مش عارف يشتري حذاء يتمرن بيها".

ونشر هيثم غندور في تغريدته مقولة نسبها إلى العالم أحمد زويل، تقول: "الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل".

ويتحدث يحيى في تغريدته عن أسباب رحيل الشباب المبدعين عن بلدانهم كما فعل المصارع أحمد بغدودة.

وأعربت ليلى في تغريدتها عن تعجبها من عدم تداول إسم البطولة واللاعب إلا بعد حدوث واقعة الهروب.

ويصف أحمد منصور ما فعله المصارع المصري أحمد بغدودة بـ"الشنيع"، ويضيف: "بدل ما تبقى من أبناء مصر المخلصين، اخترت تروح بتأشيرة لأوروبا، ورضيت بالقليل، مفيش أي ذرة تعاطف معاه".

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