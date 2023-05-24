جماعة القربان: الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على عدد من أفرادها بسبب أفكارهم العقائدية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Twitter @FIIA_iraq

أثارت حالة من الجدل في العراق على منصات التواصل بعد إعلان الأجهزة الأمنية القبض على أفراد من مجموعة تطلق على نفسها اسم "جماعة القربان" جنوبي البلاد.

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية إلقاء القبض وتوقيف أربعة أشخاص متهمين بالانضمام إلى ما تسمى "جماعة القربان" في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

وأوضحت وكالة الاستخبارات في بيان لها أنها ألقت القبض عليهم من خلال عملية استندت فيها إلى معلومات دقيقة، وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات "المنحرفة".

وأكد البيان أن وكالة الاستخبارات العراقية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وقامت بإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وبحسب وسائل إعلام عراقية محلية، فإن مبدأ جماعة القربان يقوم على أن يقدّم الشخص حياته ثمناً للقربان، الذي يعتقد أنه يقربه دينياً وعقائدياً من شيء أو شخص ما للتعبير عن ولائه أو انتمائه أو حبه له.

وبيّنت أن جماعة القربان تدّعي أنها تعبد "الإمام علي بن أبي طالب"، وتختار القربان عن طريق القرعة، ويتم تقديمه من خلال حفل ديني.

جدل وتفاعل

أثارت جماعة القربان النقاش والتساؤلات الكثيرة عنها وعن تاريخها ومن يقف وراءها، في تعليقات وتغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول كرار الجنوبي إن قضية جماعة القربان ليست جديدة وبدأت منذ سنوات قليلة، معتبراً أن أفكارها لن تكون محصورة في هذه المجموعة فقط.

ويصف حسين علي في تغريدته هذه الجماعة أنها من "مدّعي الإسلام"، قائلاً إن سبب ظهورها الأزمات التي يعيشها المجتمع.

وتدعو رشا في تغريدتها الأهالي إلى حماية أبنهائهم وتوعيتهم وتحذيرهم من جماعة القربان، مطالبة بإلقاء القبض على مجموعات أخرى مثيلة لها.

ويتحدث سمير الدليمي عن أسباب ظهور هذه الجماعات في العراق في الآونة الأخيرة، ومنها "الجهل وسوء الوضع الاقتصادي وبعض الفتاوى الدينية".

"ليست الوحيدة في العراق"

ونقلت حنان عبد اللطيف في تغريدتها عن الناشط العراقي عدي الزيدي أنه ينفي الرواية الحكومية بشأن جماعة القربان، وقالت: "الناشط عدي الزيدي يفند رواية الحكومة العراقية المضللة حول جماعة القربان والتي قالت فيها إن اكثر من 150 شخصاً انتحروا قرباناً للإمام علي، أين أسماؤهم".

ويقول حيدر عبد الحسين في تغريدته إنه أحد أبناء وسكان مدينة سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، ويضيف: "هذا الشي موجود ومعروف عندنا، جماعة القربان وأعدادهم تصل إلى آلاف الشباب ويكون تنظيمهم على شكل مواكب".

وقال عبد العزيز الخميس في تغريدته: "هذه الجماعة الغريبة ليست الوحيدة في العراق، إذ ظهرت قبل فترة جماعة تسمي نفسها أصحاب القضية، تزعم أن مقتدى هو المهدي المنتظر".

ويعتبر شادي منصور أن بعض "المتطرفين" يشوّهون الرسالة السامية للأديان ويستغلون الحالة النفسية السيئة والوضع المعيشي الصعب لتخويف وإغراء الناس ووعدهم بالجنة إن قتلوا أنفسهم.

ذي قار

تقع محافظة ذي قار جنوبي العراق، ومركزها مدينة الناصرية.

يقدر عدد سكان محافظة ذي قار مليوني نسمة تقريباً.

تشكل الطائفة الشيعية الأغلبية من عدد سكانها.