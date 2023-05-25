عبد المجيد تبون: جدل حول زيارة الرئيس الجزائري للبرتغال وتكريمه بتسلم مفتاح المدينة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، وكالة الأنباء الجزائرية التعليق على الصورة، رئيس بلدية لشبونة يكرم الرئيس الجزائري بمفتاح

تحولت زيارة الرئيس الجزائري للبرتغال خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى سجال تاريخي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش بين رواد مواقع التواصل في الجزائر والمغرب حول أصل القائد الأمازيغي المسلم طارق بن زياد.

واحتفى الجزائريون بشكل واسع باستقبال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وبزيارته إلى البرلمان البرتغالي، وتكريمه بتسلم مفتاح اعتبره الجزائريون بمثابة رمزية عودة مفتاح المدينة إلى فاتحها الجزائري السابق طارق بن زياد على حد وصفهم.

لكن بعض رواد مواقع التواصل اعتبروا أن زيارة الرئيس الجزائري للبرتغال لم يكن مرحب بها من قبل البعض، وأن التكريم الذي حظي به ليس إلا بروتوكولاً مكرراً مع زيارات شخصيات رسمية سابقة إلى البرتغال.

تفاصيل الزيارة

صدر الصورة، Twitter @APS_Algerie التعليق على الصورة، استقبل الرئيس الجزائري نظيره البرتغالي مارسيلو دي سوزا في مقر الرئاسة البرتغالية

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى البرتغال خلال الأيام الثلاثة الماضية، التقى خلالها بنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في ساحة الامبراطور قرب مقر الرئاسة البرتغالية، تبعها زيارة لكنيسة القديس جيروم، وزيارة مقر بلدية لشبونة التاريخي.

تخلل الزيارة توقيع على مذكرات تفاهم بين الجانبين، كما أنها لم تخلُ من التطرق إلى قضية الصحراء، حيث قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس البرتغالي يدعم الجزائر في "قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية".

كما تداولت بعض الحسابات مقطع استقبال الرئيس تبون في مقر البرلمان البرتغالي الذي رحب به أعضاءه بالتصفيق.

الزيارة من زاوية أخرى

صدر الصورة، Twitter @APS_Algerie التعليق على الصورة، التقى الرئيس الجزائري أثناء الزيارة بعدد من أفراد الجالية الجزائرية

لم تكن زيارة الرئيس الجزائري خالية من مواقف معارضة، حيث نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لحظة خروج الرئيس تبون من أحد اللقاءات، حيث يمكن سماع بعض الهتافات الاحتجاجية بحق تبون، وتطالب بإنهاء "حكم العسكر" في البلاد على حد وصفهم، وبإطلاق سراح معتقلي الرأي.

كما انتشرت مقاطع لأشخاص -قيل إنهم من أفراد الجالية الجزائرية- يرشقون سيارة الرئيس تبّون بالبيض، ورددوا بعض الشعارات المعترضة عليه.

كما اعتبر آخرون أن زيارة تبون لم تحظ باهتمام رسمي برتغالي كبير، واستدلوا على ذلك باستقباله في المطار من قبل مسؤوليين دبلوماسيين وليس من قبل رئيس الدولة وفق البروتوكولات الرسمية المعمول بها.

مفتاح المدينة

صدر الصورة، Twitter @MOUJAZDZ التعليق على الصورة، احتفى الجزائريون بشكل واسع بتكريم الرئيس تبون بمفتاح من قبل رئيس بلدية لشبونة

الجدل الأكبر حول الزيارة كان متعلقا بصور تُظهر تكريم الرئيس تبون من قبل رئيس بلدية لشبونه، الذي قدم له هدية رمزية تحتوي مفتاح، وصفه مغردون جزائريون "بمفتاح مدينة لشبونة"، واعتبروا أن "أمانة الفاتح الجزائري طارق بن زياد فاتح الأندلس عادت لأصحابها" كما وصف بعضهم في التغريدات.

لكن بعض رواد مواقع التواصل ردوا على التغريدات السابقة بنشر صور تكريم لشخصيات سياسية أخرى أثناء زيارتها للبرتغال، قُدمت لها هدايا مشابهة تحتوي على مفتاح أيضا، متسائلين عن حقيقة إدعاء تسليم "مفتاح المدينة" للرئيس الجزائري، وهو ما تحول إلى موجة من السخرية على مواقع التواصل.

طارق بن زياد، جزائري أم مغربي؟

كما دار جدل على مواقع التواصل حول أصل القائد الأمازيغي طارق بن زياد، والذي كان له دور رئيسي في دخول المسلمين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية التي سميت "بالأندلس"، وتضم حالياً كلاً من إسبانيا والبرتغال.

وتحدث الجزائريون في كثير من التغريدات عن أصل طارق بن زياد معتبرين أنه جزائري الأصل، وتناقلوا بعض المقاطع التي استدلوا بها على ذلك.

بينما استشهد مغردون مغاربة ببعض الأدلة التي تذكر أن أصل طارق بن زياد مغربي.