ميسي: وجهة النجم الأرجنتيني محط أنظار عشاق كرة القدم بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان

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صدر الصورة، @PSG_arab

تصدر اسم النجم الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم بعد دقائق قليلة من إعلان نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أن ميسي سيرحل نهاية الموسم الحالي بعد عامين قضاها مع الفريق.

وأضاف النادي الباريسي في بيان على صفحته في تويتر: "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها، النادي يتمنى بشعور صادق، المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية".

وتفاعل عشاق المستديرة ومعجبو النجم الأرجنتيني بشكل واسع مع قرار رحيله عن باريس سان جيرمان بعد الشائعات التي تحدثت عن تجديد عقده لموسم آخر، متسائلين عن وجهته المقبلة.

ميسي في الرياض

كشفت صحيفة عكاظ السعودية - إحدى أبرز الصحف اليومية في السعودية - في تقرير نشرته اليوم أن ليونيل ميسي من المنتظر أن يوقع عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الموجود في العاصمة الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيوقع عقد انضمامه إلى نادي الهلال السعودي قبل وصوله إلى العاصمة الرياض خلال الـ48 ساعة المقبلة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

ولم تفصح "عكاظ" عن قيمة صفقة ميسي أو راتبه الشهري، المرتقب الإعلان عنهما خلال ساعات قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفضل لاعب في العالم سيكمل مسيرته الرياضية في السعودية على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إطلاع والد ميسي وهو وكيل أعماله في منتصف مارس /آذار الماضي على مقر السكن تمهيداً لإقامة ميسي في العاصمة الرياض.

وكان النجم الأرجنتيني قد زار السعودية مطلع الشهر الماضي بصحبة عائلته، وقام بجولات في بعض الأماكن السياحية في المملكة للترويج لها عالمياً، بعد منح ميسي في مايو /أيار 2022 لقب "سفير السياحة السعودية".

"صفقة ضخمة"

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخراً أن نادي الهلال السعودي قدم عرضاً ضخماً إلى ميسي لضمه إلى صفوفه بقيمة 400 مليون سنوياً.

كما تحدثت عدد من الصحف الإسبانية عن تحركات من نادي برشلونة الإسباني من أجل مفاوضات مع ميسي ليعود إلى ناديه الأم، دون أن تكون هناك تصريحات رسمية تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها.

هاشتاغ "ميسي هلالي" يتصدر

تفاعل محبو النجم الأرجنتيني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأنباء والتقارير التي تتحدث عن اقتراب ليونيل ميسي من التوقيع لنادي الهلال السعودي، مطلقين هاشتاغ ميسي_هلالي على نطاق واسع.

ونشر هاشم أبو الخير تغريدة ذكر فيها عدداً من الفوائد الاقتصادية لشراء عقود نجوم كرة القدم مثل النجم ليونيل ميسي، وأولها زيادة الإيرادات ودعم السياحة.

ويقول وليد إن ميسي لم يؤكد أي شيء خلال هذه المدة حول انتقاله لنادي الهلال، متسائلاً عن توقعات انتظاره العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

ويطالب محمد الهاجري نادي الهلال بتوفير الأموال التي سيصرفها على صفقة ميسي، من خلال استقدام لاعبين من الدوري الإنجليزي أو لاعبين شباب محترفين يعيدون تشكيلة المنظومة الكروية في الفريق.

ويؤكد أحد المغردين أن نادي الهلال سيقوم بالتوقيع مع ميسي في أسرع وقت، وذلك في ظل التنافس الكبير بين الأندية السعودية على استقطاب الأسماء الكبيرة في الآونة الأخيرة.

وقالت فاطمة في تغريدتها: "إذا ميسي جاء الهلال، وبعيداً عن الفرحة التاريخية ستبقى غصة العودة بعدها، وإذا ميسي رجع برشلونة ستكون غصة لجماهير الهلال التي ابتهجت به".

وأبدى أحمد إعجابه بالأندية السعودية والمسؤولين في الوزارات المعنية من خلال "الاستثمار النشيط" والصفقات والدفع لاستقطاب نجوم عالميين في كرة القدم، معتبراً أنها خطوة لتنشيط اقتصاد الدولة.

ويتوقع خالد أنه في حال التوقيع يوم الثلاثاء المقبل مع ليونيل ميسي لصالح نادي الهلال، ستكون السعودية محط أنظار العالم، وحديث وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول فراس الناصر: "عادة انتقال ميسي لأي فريق محتاج إثارة من كل الأطراف لجعل العملية أنجح تسويقياً..."

أزمة سفره إلى السعودية

أدت زيارة ليونيل ميسي إلى السعودية الشهر الماضي إلى أزمة مع ناديه باريس سان جيرمان، ليقرر الأخير إيقاف مهاجمه الأرجنتيني لأسبوعين مع خصم راتب المدة ذاتها، بسبب سفره دون الحصول على إذن رسمي من إدارة النادي.