أحمد بغدودة: لاعب المصارعة المصري يظهر بعد أسبوعين تقريباً من اختفائه

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Socail media

عادت قضية لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة إلى الواجهة مجدداً، بعد ظهوره لأول مرة منذ اختفائه قبل أسبوعين تقريباً أثناء وجود بعثة منتخب بلاده في تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

ونشر اللاعب بغدودة فيديو على صفحته الشخصية في فيسبوك، وجه من خلاله رسالة شكر إلى ذويه والشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب بغدودة عن سعادته بدعوة السيسي له من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، نافياً أن يكون هارباً.

وأضاف: "أنا مش هارب والله ولا حاجة، أنا بحب مصر، أنا ولدت فيها، وسأموت فيها، ومصر لديها مواهب كثيرة مثل أحمد بغدودة، لكنهم يحتاجون الدعم وحسن المعاملة".

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أعلنت عبر منصاتها عن دعوة اللاعب بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية كاملة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، مشيرة إلى أن ذلك يتم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصل اللاعب المصري أحمد بغدودة على الميدالية الفضية "المركز الثاني" في المصارعة الرومانية وزن 63 كيلوغراماً في بطولة إفريقيا للمصارعة التي أقيمت في تونس منتصف الشهر الماضي.

التفاعل يتجدد

تجدد التفاعل مع قضية لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من ظهوره لأول مرة منذ اختفائه.

ويقول أحمد في تغريدته: "مهم جداً إنه طلع وتكلم ووضح حقيقة إنه مش هربان ولا حاجة، وإن شاء الله راجع مصر وسط عيلته من تاني".

وتعتبر سلمى ناصر أن "الدعم والتقدير له تأثير كبير في حياة أي شخص، مؤكدة أن اللاعب أحمد بغدودة موهبة تستحق الدعم والتقدير".

وتتمنى رولا في تغريدتها أن لا تكون قضية اللاعب بغدودة استثناء لأنها انتشرت عبر وسائل الإعلام، مطالبة أن يكون الدعم لجميع المواهب.

وطالبت شاهيناز أن تصل رسالة اللاعب بغدودة إلى المسؤولين والقائمين على الرياضة في مصر، قائلة: "أولادنا أمانة فى أيديكم".

وقال ياسين ناصر إن هناك الكثير من المبدعين أمثال أحمد بغدودة في مصر، يحتاجون الدعم والمساندة.

واعتبر أحمد محروس في تغريدته أن الأهم في قضية اللاعب بغدودة هو محاسبة المتسببين فيها بدلاً من التودد إلى من أسماهم "الفارين"، مطالباً بإقالة وزير الرياضة.

وقالت منى في تغريدتها: "أنت ولا حرامي ولا نصاب ولا تاجر مخدرات علشان تهرب، أنت اخترت الطريق الي إن شاء الله يوصلك للعالمية زي محمد صلاح، وأنت حر في تحديد مستقبلك".

وأعربت ميادة عن سعادتها بفيديو اللاعب أحمد بغدودة، مضيفة: "حاجة كويسة جداً من اللاعب إنه طلع ووضح كل حاجة، إن شاء الله يرجع بلدنا بالسلامة ويلعب باسم مصر ويشرفنا".

بعد التتويج مباشرة

وكان لاعب المنتخب المصري أحمد بغدودة قد اختفى في 20 مايو /أيار الماضي بعد ساعات من تتويجه بالميدالية الفضية في وزن 63 كيلوغراما والمركز الثاني بالبطولة الإفريقية في تونس.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار حينها: "إن اللاعب بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، وكان مقرراً عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي".

وأضاف النوار أن "اللاعب بغدودة عاد إلى الفندق وطلب جواز سفره بحجة إجراء تحويل عملة نقدية، وبعد نزوله لم يعد وفُقِد الاتصال به".

بغدودة ليس الأول

هرب لاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحت 17 سنة محمد عصام من داخل معسكر الاتحاد الدولي للمصارعة في إيطاليا في أغسطس /آب عام 2022.

هرب لاعب المصارعة الحرة المصري أحمد حسن بوشا خلال وجود بعثة منتخب المصارعة فى فنلندا عام 2017.