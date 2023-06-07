حنان العمري: امرأة سعودية تبتكر جهازاً يساعد مرضى الفشل الكلوي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Twitter @abd_ml1

تصدر اسم السعودية حنان العمري حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت قصة ابتكارها جهازاً وهو عبارة عن "سوار" يخدم مرضى الفشل الكلوي ويخفف من معاناتهم مع الألم.

وتحدت حنان العمري معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي أصيبت به وهي في عمر 13 عاماً، قبل أن تقوم بعملية زراعة كلية مؤخراً، لتطمح بعدها لتسجيل اختراع جديد في آخر سنة دراسية لها في الجامعة، يخدم المصابين بالفشل الكلوي.

وسردت العمري قصتها في فيديو نشره الناشط السعودي ومطلق مبادرة "ملهمون" عبد الرحمن المطيري على منصة تويتر، التي تسلط الضوء على الإنجازات والابتكارات الشبابية الفريدة.

وتقول حنان العمري إنها اضطرت لترك مقاعد الدراسة لمدة خمس سنوات بعد اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي، لأنها كانت تقوم بعملية الغسيل الكلوي بمعدل أربع جلسات أسبوعياً، تستغرق الجلسة الواحدة قرابة أربع ساعات.

وأضافت حنان أنها استأنفت دراستها وهي في عمر 18 عاماً حتى وصلت وأكملت مرحلة الثانوية العامة، وبعدها التحقت بالدراسة الجامعية.

"المنبه الذكي"

كشفت حنان العمري عن اختراعها في مقابلتها مع مبادرة "ملهمون"، موضحة أنه عبارة عن "أسوارة" أطلقت عليها اسم "المنبه الذكي"، ويرتديها مريض الفشل الكلوي لتقوم بتنبيهه ذاتياً عن طريق قياس نسبة السوائل في الجسم.

وبينت حنان أيضاً أن الجهاز يقوم بمتابعة الحالة الصحية للمريض، وإشعاره بضرورة مراجعة المستشفى في حال الحاجة لجلسة غسيل كلوي.

وقالت العمري إن هذا "الاختراع" يعتبر الأول من نوعه عالمياً، وفاز بالمركز الأول في المؤتمر العلمي الخامس في جامعة الباحة التي احتضنت الابتكار، مشيرة إلى تكريمها من إمارة منطقة الباحة كواحدة من أفضل عشرة مشاريع ابتكارية وريادية.

وسم فخر_السعوديات

تفاعل ناشطون سعوديون ورواد منصة تويتر على نطاق واسع مع هاشتاغ "حنان_العمري_فخر_السعوديات"، معبرين عن فخرهم بهذا الانجاز وإعجابهم بعزيمة وإصرار حنان العمري، رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها في حياتها.

وقالت هيا الدوسري في تغريدتها: " فعلاً فخر للجميع وليس فقط بنات السعودية، فعلاً خير قدوة للمرأة القوية التي تتحدى الظروف وتبدع ولا يوقفها أي شيء، هذه الشخصيات تستحق أن يسير الجميع على خطاها".

وعبرت ريما العتيبي في تغريدتها عن فخرها بإنجاز حنان العتيبي، مطالبة بدعمها وإظهار إبداعات أمثالها.

وأشاد بسام الفيفي بتحدي وإصرار حنان العمري، قائلاً: "حينما يتحول الألم إلى إنجاز، ولما تقدر تصنع من المصيبة فرصة لزرع الإبتسامة ونشر الخير للجميع، حتماً ستجد عندك الملهمة حنان العمري والتي حولت معاناتها إلى فرصة لتغيير حياة الآخرين".

ويعتبر أحمد البرتاوي أن هذا النموذج من مبادرة "ملهمون" هو تجسيد للمعنى الحقيقي للرسالة السامية التي ينبغي أن يوصلها كل من يملك وسيلة تواصل مع الناس، وأضاف: "هذه القصة الملهمة لحنان هي رسالة عظيمة للدنيا كلها أن الأمل والتفاؤل أقوى وسيلة للنجاح".

"حنان نموذجاً"

ووصف عزيز في تغريدته حنان العمري بالعصامية، وقال: "أصيبت بفشل كلوي بعمر 13 سنة، وانقطعت عن الدراسة 5 سنوات، كانت يوم تروح للمدرسة ويوم تروح تغسل كلى، ورجعت بكل قوة بعد كل المعاناة، واخترعت جهاز يخدم جميع مرضى الفشل الكلوي".

وتقول نجلاء في تغريدتها إن حنان تمثل نموذجاً من أروع النماذج في الصبر على "الابتلاء"، مشيرة إلى أن عزيمتها القوية جعلت مرضها مجرد درجة في سلم النجاح .