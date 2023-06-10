هجوم قرش الغردقة: "بابا أنقذني" والد السائح الروسي يروي آخر لحظات ابنه قبل أن يقتله القرش

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هجوم قرش الغردقة

لا تزال قضية السائح الروسي الذي قتل في هجوم سمكة قرش في الغردقة محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول حول العالم.

وتعود الأنشطة السياحية المائية إلى مدينة الغردقة المصرية صباح الأحد بعد إيقافها إثر هجوم سمكة قرش على سائح روسي الخميس الماضي ما أدى لمقتله.

وعلقت وزارة البيئة المصرية أنشطة السياحة والرياضات المائية على امتداد نحو 80 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة ابتداء من صباح الجمعة الماضي وحتى صباح الأحد، للقيام بحملات تفتيش وتمشيط على المنطقة الساحلية التي شهدت الهجوم.

وتمكن فريق مختص تابع لوزارة البيئة من اصطياد سمكة القرش وهي نوع النمر Tiger Shark والتي يعتقد أنها من قامت بالهجوم على السائح الروسي، ويقوم خبراء من الوزارة حاليا بفحص جسم السمكة لمعرفة الأسباب المحتملة للهجوم.

وقال محمود عبد الراضي المدير السابق للمعهد القومي لبحوث وعلوم البحار بالغردقة لبي بي سي إن سمكة القرش تقطن في هذه الأماكن بشكل طبيعي، مؤكدا أن هناك أسبابا متعددة لقيامها بالهجوم على الانسان منها تأمين مكان في المياه الضحلة لعملية الولادة لإناث سمك القرش أو تغير السلوك الغذائي نتيجة لإلقاء الماشية النافقة من السفن العابرة.

وشهدت مصر خلال عام واحد فقط 3 هجمات لأسماك القرش أدت إلى وفيات وإصابات بين سياح أجانب يرتادون الشواطئ المصرية، غير ـأن مصر - وفقا لخبراء السياحة والبيئة - مازالت من بين الدول الأقل تعرضا لهذه الهجمات.

وكيل وزارة الصحة

وكشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر إسماعيل العربي، أن جثمان الشاب الروسي الذي هاجمته سمكة قرش في الغردقة شرقي مصر، الخميس، وصل للمشرحة "مشوها ومنقوصا من أجزاء كثيرة".

وأوضح العربي في تصريحات صحفية، أنه "حسب البيانات المسجلة لدى مديرية الصحة في البحر الأحمر، فإن الجثة وصلت لمشرحة مستشفى الغردقة العام أجزاء متفرقة، وحتى الوجه مشوه الملامح ويصعب التعرف عليه والرأس متهتك تماما".

وتابع أن "أجزاء كثيرة كانت ناقصة من الجثة خاصة من النصف العلوي"، مشيرا إلى أن الجثة حاليا تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي الذي يجري التشريح اللازم لها، ضمن سير التحقيقات.

وأشار المسؤول إلى أنه "لن يتم تسليم جثة المتوفى لذويه إلا بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراءاته، التي تخدم سير التحقيقات في الواقعة".

وزارة البيئة

ومن جهته أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن سمكة القرش التي تم اصطيادها، هي السمكة التي تسببت في حادث قتل السائح الروسي، وتم التأكد من ذلك بعد إجراء فحوصات وتشريح السمكة، كما وجدنا الجزء الناقص من جثمان السائح داخل السمكة.

وأوضح سالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن سمكة القرش لم تغادر المكان نهائيا بعد الحادث واستمر وجودها بعد الحادث في الموقع وصدر عنها بعض السلوكيات غير المعتادة وكانت بصدد تكرار هذا الحادث في الهجوم، وهذا أمر غير طبيعي من سمكة القرش، وسبق تم رصدها بشكل كبير في البيئات المختلفة في البحر الأحمر.

وأكد أن السمكة تعيش في المياه المفتوحة بشكل عام، ويغلب عليها أنها تعيش عادة بعيدًا عن الشواطئ، واتخذنا القرار لحماية أرواح المتواجدين وسواحل الغردقة بشكل عام.

وفيما عبّر عن أسفه لوقوع الحادثة، إلا أنّه أكّد أن مصر تعتبر من أقل دول العالم تعرضا لهذه الحوادث، مشددا على أنّ الوزارة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا.

والد السائح الروسي

وكشف والد الضحية، يوري بوبوف، عن الرعب الذي عاشه وهو يشاهد القرش يهاجم ابنه فلاديمير البالغ 23 عاماً من الشاطئ في منتجع الغردقة، دون أن يتمكن من فعل أي شيء لمساعدته، لافتاً إلى أن ابنه كان يصرخ: "بابا أنقذني"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف بوبوف: "ذهبنا إلى الشاطئ للاسترخاء، غير أن ابني تعرض لهجوم من سمكة قرش، كل هذا حدث في ثوان".

كما أردف بقلب مفطور أنه لم يكن هناك أفراد من العائلة بالقرب من ابنه في الماء لمساعدته، على الرغم من أن التقارير الأولية أفادت بأن صديقته البالغة 23 عاماً تمكنت من الفرار من الهجوم.

إلا أن الأب مضى متسائلاً: "ما نوع المساعدة التي يمكنك تقديمها؟ حدث ذلك في 20 ثانية، وقد تم جره تحت الماء".

فيما أكد أن "هذه صدفة سخيفة للغاية، لأنه شاطئ آمن"، موضحاً أن ذلك لم يحدث قط هناك، فعادة ما يهاجمون على الشواطئ البرية.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتصدر اسم البحر الأحمر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة التهام سمكة القرش السائح الروسي.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو الحادث المؤسف الذي أصاب الكثيرين بالحزن الشديد.

فقالت ندى السيماري: "مع تكرار حادث ⁧‫الغردقة‬⁩ الحل مش اننا نفرح ونهلل بقتل سمكة القرش المتسببة في الحادث لأن البحر الأحمر‬⁩ مليان قروش؛ ياريت نكسر حاجز الوصول والتصرف متأخر ونلحق المصيبة قبل ما تتم".

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من جهته علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على الحادثة قائلا: "تكررت حوادث هجوم سمك القرش في مياه البحر الأحمر على مدار السنوات السابقة آخرها حادث اليوم المؤسف في الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور".

وأضاف: "كنت أمارس رياضة الغوص منذ عام 1987 وشاهدت أسماك القرش عدة مرات اثناء الغوص والتي قليلاً ما تهاجم الغطاسين لكن الخطورة تأتى عندما تسبح على سطح الماء، ومن أسباب هذه الهجمات وتحدثنا فيها كثيراً من زمان أن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذب الأسماك وهذا يجذب ويغير من سلوك سمك القرش".

وتابع: "أيضا ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي له تأثير على سلوك سمك القرش وأعتقد من أهم الأسباب هي عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود وده يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطئ للبحث عن طعام بديل".

وختم قائلا: "بالمناسبة الحل مش أننا نفرح ونهلل بقتل سمكة القرش المتسببة في الحادث لأن البحر مليان قروش ؛ النصيحة العامة بالنسبة للسباحة في البحر الأحمر أن تسبح في مكان يكون عندك طول فيه لأن لا قدر الله تسطيع الخروج بسرعة من المياه، وربنا يسترها على الجميع".

أما نجيب ساويرس علق عبر تويتر قائلا: "تبادل فيديو حادثة الغردقة عمل دنيء و مسيء و مضر بالأرزاق توقفوا من فضلكم".

"خرفان ألقيت بالبحر"

وأثارت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة تناولت فيها هجوم سمكة القرش في منطقة الغردقة بمصر ووفاة سائح روسي نتيجة ذلك.

وقالت سرحان في تغريدتها: "بفكر من مبارح هو إيه اللي جابه عندنا أصلا؟ ده ضد كل قوانين المحيطات والبحار سمك القرش لا يعيش الا في أعمق الأعماق المظلمة".

وأضافت: "كيف قطع كل هذه المسافة إلي مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية. بيقولوا في سفينة القت خرفان نافقة جاء وراءها.. نفكر كده شوية ونبحث عن المستفيد؟؟ حصل إيه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم؟؟ حصل واقعة هامة جدا جدا".

وتابعت: "ويبدو أن القرش تم إرساله عمدا لضرب السياحة المصرية ومصدر دخل أجنبي انتعش. كما يقول المثل إضرب فين يوجعك. لكن مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات وحرب الجيل الرابع والخامس والمسيرة والقرش اللي محطش عندنا صدفة".

تغريدة سرحان أثارت غضب سعوديين إذ اعتبروا أن السعودية هي المقصودة بالتغريدة.

فقال الكعام: "غريب أمر المصريين بتلميحهم أن السعودية هي السبب وراء التهام القرش لسائح روسي بهدف ضرب السياحة المصرية، جميع دول المحيط يجعلون السعودية سبب أي نكسة أو أزمة يمرون فيها، شوي ويقولون القرش يحمل الجنسية السعودية".

وقال عبدالرحمن الكندي: "تخيل في ناس يقوول السعودية أرسلت القرش أيوه أيوه كمل وقالت له لا تأكل إلا السائح الروسي تباً للحشيش والمخدرات كيف طلعت معاهم الفكرة معقولة كل هذا الحقد على السعودية، لا والسعودية كمان سبب حريق كندا صح أرسلت فرقه خاصه وسبب حرب أوكرانيا والبراكين اش العظمة هذي يا سعوديين".