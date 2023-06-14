اشتباكات السودان: ماذا يحدث في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور؟

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Twitter @SudanTrends

تصدر هاشتاغ "الجنينة_تنزف" حديث وتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي في السودان، مطالبين بوقف الحرب الدائرة في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتشهد مدينة الجنينة منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل /نيسان الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إضافة إلى مواجهات على خلفية قبلية.

وأدت أعمال العنف والاقتتال في المدينة إلى مقتل المئات وجرح الآلاف منذ شهرين تقريباً، رغم غياب الأرقام والإحصائيات الدقيقة، وسط أوضاع إنسانية صعبة تشهدها الجنينة.

"الأسوأ على الإطلاق"

أصدرت نقابة أطباء السودان بياناً تحدثت فيه عن سقوط عدد كبير من الضحايا في مدينة الجنينة من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن نتيجة الاشتباكات، واصفة الوضع في المدينة بـ"الكارثي والأسوأ على الإطلاق".

وأشارت النقابة إلى تعذر حصر أعداد القتلى والمصابين في المدينة، نتيجة خروج جميع مستشفيات الجنينة عن الخدمة إضافة إلى الحصار المفروض عليها وانقطاع الاتصالات.

وأعلنت النقابة ارتفاع أعداد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان إلى 958 حالة وفاة و 4 آلاف و746 إصابة، موضحة أن ضحايا الاقتتال في مدينة الجنينة غير مشمولين في هذه الإحصائية.

هاشتاغ الجنينة_تنزف

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع صوراً ومقاطع فيديو، تظهر الأوضاع "المأساوية" التي تعيشها مدينة الجنينة.

ونشر كريشة توكار فيديو لشوارع المدينة، وقال في تغريدته: "ما تم في مدينة الجنينة من انتهاكات لم يحصل في أي مكان في العالم، ما حصل في الجنينة أسوأ بألف مرة من ما حصل في رواندا، المليشيات ما زالت تسبيح المدينة بالكامل من حرق الأسواق والتفنن في قتل المواطنين العزل".

ونقل أيمن عثمان تصرحيات منسوبة لوالي غرب دارفور خميس ابكر يقول فيها إن الوضع في الجنينة لا يمكن وصفه، بسبب عدم وجود أي مسشتفى يستطيع تقديم خدماته، ويضيف: "لا يوجد مستشفى ولا يوجد وسيلة لدفن الموتى، المصابون أكثر من 3 الآف شخص، والوضع خارج عن السيطرة".

وتصف داليا الطاهر في تغريدتها ما يحدث في مدينة الجنينة بالإبادة الجماعية، مطالبة بتحرك فوري لوقف القتال لإنقاذ من تبقى من مدنيين على قيد الحياة.

ويقول إبر اهيم حماد: "حتى لا يلتبس الأمر على الأمم المتحدة، الذي يحدث في الجنينة هو تطهير عرقي قامت به مليشيات الدعم السريع التي ينتسب إليها جنود من القبائل العربية هناك، وتقوم باستباحة الجنينة من كل الاتجاهات".

وتؤكد رانيا في تغريدتها أن ما يحدث في ولاية غرب دارفور هو نزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقةالمشتركة، نافية أن تكون الاشتباكات قبلية.

ويقترح أحد المغردين أن يكون الحل لإقليم دارفور هو الإنفصال، والمحاولة الجادة بإخراج المواطنين "الدارفوريين" كافة.

ويبدي مُعز إبراهيم تخوفه من أن ما يحدث في مدينة الجنينة هو أسوأ بكثير مما يتم تناقله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح في تغريدته إن صراع الجنينة المتكرر يدور بين قبيلة المساليت وهم معظمهم داخل معسكرات النزوح، ومن يسمون أنفسهم "عرب" مدعومين من قبائل من تشاد وأفريقيا الوسطى، على حد قوله.

الأمم المتحدة تدين

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس من أن استمرار تدهور الوضع في دارفور وبشكل خاص في مدينة الجنينة، وذلك في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل / نيسان الماضي، والتي اتخذت أبعاداً عرقية.

وأضاف بيرتس في بيان، أن الأمم المتحدة في هذه المرحلة غير قادرة على التحقق من جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن المعلومات الواردة من العديد من كيانات المجتمع المدني وشبكات المدافعين عن حقوق الإنسان ترسم صورة واضحة لنطاق التأثير المدمر على السكان المدنيين.