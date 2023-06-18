السعودية وإيران: ما قصة تغيير مكان المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية البلدين؟

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جدل بشأن سبب تغيير مكان إقامة المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية السعودية وإيران

أثار تغيير مكان انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الأنباء بشأن الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير.

وكان الوزير بن فرحان قد وصل إلى طهران يوم السبت في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لإيران منذ أكثر من 10 سنوات.

ما التفاصيل؟

بينما كانت تجري الاستعدادات لعقد المؤتمر في القاعة المقررة، أظهر مقطع فيديو على "تويتر" خروج المنظمين والإعلاميين من القاعة بشكل كامل.

وتضاربت الأنباء بشأن سبب تغيير مكان.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه "كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي في القاعة المعتادة حيث توجد صورة القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلا أنه وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية تم تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية البلدين، بسبب "مشكلة فنية".

"التغيير جاء بطلب سعودي"

وتداول مغردون مقطع فيديو نشره أحد الصحفيين الإيرانيين، يظهر لحظة خروج المنظمين والإعلاميين من القاعة.

وتداول ناشطون سعوديون أنباء وتكهنات تتحدث عن طلب سعودي لإزالة صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني من القاعة قبل دخول الوزيرين. وتغيير القاعة تم بعد رفض إيران لهذا الطلب.

ولم يصدر أي تصريح رسمي سعودي أو تعليق من وسائل إعلام سعودية يوضح سبب تغيير القاعة.

وعلق مغرد سعودي على ما حصل معتبرا أن ما جرى يؤكد حسب تعبيره "ثبات في الموقف السعودي تجاه قضايا إيران فهي لم تقبل اصلاً إقامة مؤتمر في ظل وجود صورة سليماني فكيف تقبل بتواجد أتباع سليماني في الدول العربية".

وعن ردة الفعل الايرانية أضاف المغرد نفسه أن "إيران لم ترفع الصورة من على الحائط بل قبلت الدعوة السعودية وغيرت القاعة وهي رسالة تفهم أن إيران لا تعطيك ما تريد وفقا لتصورك بل تعطيك ماتريد وفقاً لتصورها".

وأشاد آخرون بعبدالرحمن الداود، مدير مكتب وزير الخارجية السعودي، الذي بحسب تعبيرهم "هو من أجبر الإيرانيين على تغيير القاعة، لأنه "يدقق في أدق التفاصيل".

وأشاد الصحفي السعودي مالك الروقي بالقاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي والتي كانت " تمتلئ بالصور الطبيعية ومعالم إيران" مضيفا "هكذا تبدأ العلاقات الطبيعية على علاقات واضحة يسودها الاحترام".

"تكهنات إعلامية"

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن ما سماها "تكهنات إعلامية" بشأن تغيير مكان المؤتمر الصحفي للوزيرين لا أساس لها من الصحة، وأكد أن سبب هذا التغيير "مشكلة فنية".

وفي السياق نفسه استنكر مغردون قيام البعض بمحاولة تسجيل "انتصارات سياسية"، ودعوهم إلى عدم "إيهام أنفسهم بالنصر".