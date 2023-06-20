أليونا ويزن: زوجان يوثقان ردة فعلهما بعد مشاهدتهما الكعبة لأول مرة يثيران جدلا، ما القصة؟

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أليونا ويزن

بعد أن وثقا ردت فعلهما أثناء زيارتهما الكعبة لأداء مناسك العمرة، أثار أليونا ويزن، زوجان من صناع المحتوى، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشا حول "استغلال" الأماكن الدينية لصناعة المحتوى.

وكان أليونا ويزن قد نشرا فيديو لهما وهما يؤديان مشاعر العمرة، ووصف الزوجان الشعور أثناء العمرة بأنه "أحلى شعور بالدنيا" .

ولفت رد فعل أليونا الأنظار بعد إبداء إعجابها وانبهارها بالكعبة قائلة باللغة الإنجليزية "واو" .

من هما يزن وأليونا؟

تزوج كل من يزن وأليونا في شباط 2022، ومنذ ذلك الحين يقومان بنشر يومياتهم عبر قناتهم على اليوتيوب اسمها (Aliona & Yazan).

يزن هو شاب فلسطيني أردني، زوجته أليونا فتاة بلا روسية سعودية، لأم وأب منفصلين، تبناها والدها السعودي بعد أن تزوج والدتها، تكفل الأب السعودي بها من عمر السنتين وتتحدث العربية باللكنة السعودية.

الشعائر الدينية وصناعة المحتوى

ظهور الزوجان بتلك الطريقة أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد البعض ما اعتبروه استغلال الزوجين للحج والعمرة لصناعة المحتوى، معتبرين أن للأماكن الدينية قدسيتها وحرمتها ويجب ألا يتم استغلالها من قبل صناع المحتوى للحصول على الشهرة والمشاهدات.

كما انتقد كثيرون طريقة تعبير "أليونا" عند رؤيتها للكعبة ورأوا أنه كان الأجدر بها استقبال بيت الله بالأدعية والصلوات المتعارف عليها.

واستغرب مغردون قدرة بعض المشاهير على الانشغال بالتصوير و الترندات وهم يطوفون لأول مرة في حياتهم.

وغرد البعض بسخرية مقترحين على أمن الحرم أن يحجزوا الهواتف النقالة من جميع المعتمرين حتى نهاية كل المناسك.

"المجاهرة بالطاعة أحسن من المجاهرة بالمعصية"

من جهة أخرى استنكر البعض الانتقادات التي طالت الزوجين بالتصوير وصناعة المحتوى أثناء ممارسة الشعائر الدينية معتبرين أن "المجاهرة بالطاعة أحسن من المجاهرة بالمعصية".

ورأى آخرون أن ما قام به الزوجان قد يؤثر في بعض المشاهدين ويدفعهم إلى الذهاب إلى العمرة والحج مستقبلا.