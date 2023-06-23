الغواصة تيتان: انتقادات لازدواجية المعايير في التعامل مع مآسي البحر وجهود خفر السواحل

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتقد رواد مواقع التواصل الاهتمام الواسع بتفاصيل قضية الغواصة تيتان والتقصير بالمقابل بتفاصيل قضية غرق قارب اللاجئين قرب السواحل اليونانية

ما بين سفينة اللاجئين التي غرقت قبالة السواحل اليونانية قبل أسبوع، و"غواصة الأثرياء" التي انفجرت وغرق أفراد طاقمها، طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة حول حالة الاستجابة وجهود الإنقاذ لحادثين مأسويين سيطرا على الحديث على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

وتصدر وسم الغواصة المفقودة قوائم الأكثر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية.

كما أبدى رواد مواقع التواصل اندهاشهم من تكلفة رحلة الغوص ومبررات المشاركة في هذه الرحلة المأساوية التي انتهت بكارثة وفاة جميع أفراد طاقمها.

"معايير مزدوجة"

انتقد رواد مواقع التواصل تفاوت معايير الاهتمام والتفاعل بين أسوأ حادثتين بحريتين شهدها هذا الشهر، وطرح المغرودن مقارنة بين استجابة خفر السواحل اليوناني لغرق مئات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية، وبين استجابة خفر السواحل الأمريكي لحادثة غرق الغواصة.

وتساءل بعضهم عن سر التباين في الاهتمام بغواصة عليها أربعة مليارديرات اختفوا في ظروف غامضة في رحلة استكشافية، بمقابل تجاهل غرق مئات البشر ضمن محاولتهم اللجوء والعيش في ظروف حياة أفضل.

وهو الأمر ذاته الذي تحدث به الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأمريكية، حيث علق قائلا: إنه "يقدر الأهمية التي حظيت بها أخبار الغواصة بتغطية على مدار الساعة"، وتحدث أيضاً عن عدم العدالة في تغطية حدث أكثر أهمية كغرق قارب اللاجئين الذي ضم أكثر من 700 راكب.

وأضاف أوباما ضمن حديثه: "لن تكون ديموقراطيتنا صحية مع مستويات عدم المساواة التي رأيناها، والناتجة عن العولمة والأتمتة والانحدار في النقابات وعدم المساواة الفاحش".

وهو ما انتقده أيضا نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي الذي قال: "إن المعايير المزدوجة الصارخة كشفت عن وجهها القبيح في تعامل جميع الحكومات والإعلام مع قيمة الروح البشرية"، بحسب تعبيره.

آراء حول الكارثة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، صورة متداولة لأفراد طاقم الغواصة المتوفين

تداول رواد مواقع التواصل تفاصيل الحادث المأساوي الذي تعرضت له غواصة تيتان في قعر المحيط الأطلسي، متحدثين عن تركيبها وأفراد طاقمها، والسيناريوهات المأساوية التي من المرجح أن تكون قد تعرضت لها.

وتداول المغردون مقطعاً للرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش -وهو أحد الضحايا- ذكر فيه أنه كسر بعض القواعد في تصميم الغواصة، حيث استخدم ألياف الكربون في صناعة الهيكل، وهو ما قد يكون أحد الأسباب وراء انفجار الغواصة بسبب عدم تحملها الضغط.

وتساءل آخرون عن انخفاض مستوى السلامة في المركبة مقارنة مع التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العلم في هذا الزمان، وانتقدوا نظام التحكم بفتح الغواصة من الخارج أو عدم وجود نظام تحديد مواقع متطور.

ونشر صانع المحتوى المهندس البحري حمد الكلباني تحليله في ما اعتبر أنه بعض الأسباب التي أدت إلى فقدان الغواصة، وأهمها الضغط الهيدروليكي الهائل تحت عمق 4000 متر حسب رأيه.

وعلى الجانب الآخر من التعاطف مع النهاية المأساوية للرحلة، انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسوغات التي دفعت أفراد الطاقم للمشاركة في هذه الرحلة السياحية مقابل دفع ما يقارب ربع مليون دولار ثمناً لكل مشاركة.