اشتباكات السودان: غضب واسع بعد فيديو متداول لحادثة "اغتصاب" سيدة في شوارع الخرطوم

قبل 36 دقيقة

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أثارت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر ما قيل إنها "عملية اغتصاب" لفتاة في أحد شوارع الخرطوم، غضباً واسعاً في السودان.

ونددت منظمات حقوقية دولية ومحلية بالانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها النساء والفتيات والأطفال في السودان منذ بدء الصراع في 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكشف تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً عن تعرض النساء والفتيات في السودان لانتهاكات مروعة، مشيرة إلى إبلاغ فارات من الصراع عن وقوع حوادث صادمة من العنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي والعنف الجسدي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قبل أيام إن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة منذ بدء الصراع الحالي في السودان، موضحاً أن قرابة 20 امرأة اغتُصبن في هجوم واحد.

تبادل للاتهامات

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات اغتصاب "الحرائر" وتشريد المواطنين من منازلهم وقيامهم بأعمال بلطجة ضدهم، وفق بيان للناطق باسم القوات المسلحة السودانية.

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع في بيان التهم الموجهة إلى عناصرها الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول لعملية "الاغتصاب"، قائلة إنه "مفبرك من قبل قوات الجيش لإثارة مشاعر السودانيين في محاولة يائسة لكسب التعاطف الشعبي".

تقاير محلية

كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان ارتفاع حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم.

ورصد تقرير للوحدة في 10 يونيو /حزيران الحالي 12 حالة اعتداء جنسي جديدة في الخرطوم، مشيراً إلى ارتفاع حالات العنف الجنسي الموثقة لدى الوحدة إلى 36 حالة في العاصمة فقط.

وأوضح التقرير أن أغلب هذه الجرائم تستهدف صغيرات السن بين 12 و17 عاماً.

غضب واستنكار

أثار مقطع الفيديو المتداول لحالة "الاغتصاب" استنكاراً وغضباً بين النشطاء والحقوقيين والأحزاب والمنظمات المدنية في السودان.

وتستنكر مريم صمت الجهات الرسمية أمام حوادث الاغتصاب المتكررة في السودان، مشيرة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى.

واستذكرت مريم في تغريدتها الحادثة الشهيرة لاغتصاب بنت من النيل الأزرق.

ويقول فيصل حواري في تغريدته إن "الحقد و الجهل والغباء" يؤدي إلى ما هو أكثر من حوادث الاغتصاب، مضيفاً: "لنفترض جدلاً أن الفيديو مسرحية، كم فتاة في الخرطوم غير هذه تعرضن لاغتصاب، وكم فتاة في دارفور تعرضن لاغتصاب، راجعوا الأرشيف".

وعبر حزب بناء السودان في بيان تعليقاً على الحادثة عن صدمة وغضب شديدين، وقال "يشكل هذا جريمة مكتملة الأركان في أبشع صورها ودونما أدنى اعتبار للقيم الإنسانية السوية".

ويصف إبراهيم ما يحدث في السودان حالياً بحرب الاستنزاف التي لم يسلم منها أرواح الأبرياء، وأدت كذلك إلى اغتصاب النساء، على حد وصفه.

ويستغرب أبو عمر السلماني وصول الأفعال الإجرامية في السودان إلى حد اغتصاب النساء في وضح النهار، مطالباً الجميع بوقفها.