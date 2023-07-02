لميس الحديدي: تساؤل نقلته إعلامية مصرية حول الحج "أونلاين" يثير جدلاً واسعاً

قبل 26 دقيقة

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أثارت إعلامية مصرية الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد أن طرحت سؤالاً عن إمكانية أداء مناسك الحج مستقبلاً عن طريق التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والأونلاين، وذلك في ظل التطور التكنلوجي الهائل عالمياً.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها التلفزيوني إن هذا التساؤل نقلاً عن من أسمتهم الأجيال الجديدة، الذين قد يتساءلوا عن ذلك، قائلة لضيفها: "لماذا لا نقوم بالحج بالميتافيرس؟ ليه منعملش الحج أونلاين؟ أو عبر زووم؟ لماذا يجب علينا الذهاب والطواف حول الكعبة".

وأضافت الحديدي: "هذا ليس رأيي، أنا فقط أطرح أسئلة لبيان بعض التفسيرات المهمة للفلسفة نفسها".

جدل على منصات التواصل

تصدر اسم الإعلامية لميس الحديدي حديث كثير من رواد منصات التواصل، وتفاعل المغردون والمعلقون مع حديثها، وانتقد بعضهم طرحها لهذا السؤال، وآخرون أوضحوا المقصد والغاية منه.

وينتقد أحد المغردين طرح الحديدي لهذه الفكرة، ويقول ساخراً: "أقترح عليها تشوف لنا موضوع الصلاة والصوم إضافة إلى ذلك، لعلها تنال الثواب".

وقالت حبيبة في تغريدتها: "تمام هي قالت إن هذا سؤال، أنا من اللي اتعلمته أن هذه ثوابت دينية لا يصح المناقشة فيها، والحج فرض يعني أيضاً لا يصح فيه النقاش".

واعتبر أحمد عزازي في تغريدته أن الإعلامية لميس الحديدي أخطأت في هذا التساؤل، وأضاف: "عندما تأتيها الأسئلة وينتقونها، يجب أن يكون هناك سقف من الاحترام للمقدسات، وفي جميع الأحوال هي غلطانة سواء بابتداع السؤال أو بنشره".

ويطالب محمد حليم الأزهر بإصدار بيان للرد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، مستغرباً من وصول بعض المواضيع المتداولة في الإعلام إلى هذا المستوى، على حد تعبيره.

وتتساءل نور في تغريدتها عن جرأة الإعلامية لميس الحديدي بطرح فكرة الحج عن بعد، قائلة: "كيف فكرت بذلك، وكيف تجرأت أن تقولها، هل تظن أن الناس سيصفقوا لها".

واعتبر عمرو مصطفى أن هذا الطرح ليس بمحله، مضيفاً: "من وجهة نظري أن نقل لميس للسؤال هذا سقطة من إعلامية خبرتها ليست قليلة، وكان من الممكن أن تقوم بتوجيه صيغة سؤال مختلفة تماماً يكون فيها احترام وتقديس للحج".

"تصريح مجتزأ"

غرد الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف عبد الله رشدي قائلاً: "لا أعتقد أن الفيديو المنتشر لإحدى الإعلاميات بشأن اقتراحها جعل الحج بالميتافيرس صحيح، لدي شعور بأنه مجتزأ من سياقه، علينا أن نتريث وأن نبحث قبل أن ننتقد".

ويؤكد محمد مرعي أن حديث لميس الحديدي تم اجتزاؤه، موضحاً: "هي لم تطالب بأن يكون الحج بالميتافيرس، هي كانت تطرح على الضيف أسئلة الأطفال والأجيال الجديدة في حال طرحوها على والديهم أو غيرهم، فكيف نرد على هذه الأسئلة".

ويقول عبد الرحمن اللاحم: "من أمس ومقطع لميس الحديدي عن الحج أونلاين يدور بالحسابات، وهو مجتزأ"، واصفاً ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي بالمرعب.

الضيف يجيب

أجاب ضيف الحلقة، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدكتور أسامة رسلان، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي المنقول حول "الحج الافتراضي"، قائلاً: " نحن مأمورين بتأدية الحج كما أداه النبي محمد".

وأضاف رسلان أن العبادات في الإسلام في الغالب الأعم مرتبطة بموعد، وبعضها مرتبط بموعد ومكان، مشيراً إلى أن الحج مرتبط بموعد ومكان.