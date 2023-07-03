لين طالب: وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضها لاعتداء جنسي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Twitter @Annahar

أثارت حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات في لبنان بعد تعرضها "لاعتداء جنسي" غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية بعضاً من تفاصيل الحادثة المأساوية التي وقعت في منطقة عكار شمال لبنان، حيث تعرضت الطفلة للاغتصاب.

وأوضحت مواقع وصحف إعلامية لبنانية أن الطفلة توفقيت بعد مرور ثمانية أيام على إقامتها مع والدتها في منزل جديها في بلدة المنية شمال البلاد، بعد انفصال والديها، مشيرة إلى أن تقريرين منفصلين للطب الشرعي كشفا تعرضها للاعتداء الجنسي قبيل وفاتها.

ووفق ما تناقلت بعض المصادر غير المؤكدة، فإن والدة الطفلة "لين طالب" نقلتها إلى مستشفى المنية الحكومي يوم الأربعاء الماضي نتيجة ارتفاع حاد في درجة حرارتها، وبعدها عادت بها إلى المنزل.

وأضافت أنه وفي صباح اليوم التالي نقلت مرة أخرى إلى المستشفى متوفية، بعد إصابتها بفقر دم حاد نتيجة نزيف.

تحقيق في الحادثة

أصدرت وزارة الصحة في لبنان بياناً أكدت فيه فتح تحقيق في ظروف وفاة الطفلة "لين طالب" التي نقلت مرتين متتاليتين في اليوم نفسه إلى مستشفى المنية الحكومي.

وأضافت الوزارة أن مديرية العناية الطبية في الوزارة وبتوجيه من الوزير فراس الأبيض، باشرت التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لكشف أسبابها، مؤكدة أنها ستحيل كل ما لديها من معطيات لدى القضاء المختص لإجراء اللازم.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في شمال لبنان أوفدت طبيبيُن شرعيّين لإجراء الكشف الطبي، ووضع تقرير يوضح تفاصيل الحالة الصحية للطفلة التي أدت إلى وفاتها.

غضب واستنكار

تصدر اسم الطفلة لين طالب حديث مواقع التواصل في العالم العربي، وتناقلت قضيتها مواقع وصحف أجنبية.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بكشف ملابسات وحقيقة الحادثة والمتورطين فيها، ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت.

وتطالب مي في تغريدتها بـ"الثأر" ممن وصفتهم بالوحوش الذين انتهكوا جسد الطفلة لين، وتقول: "بغض النظر إذا كانت سورية أو لبنانية، لو بقيت البنت على قيد الحياة، كيف كانت راح تعيش وتكبر وتقدر تتخطى الي صار فيها".

كما طالب شاكر بإنزال أشد العقوبات بحق المجرم الذي اغتصب الطفلة لين طالب، مقترحاً أن يتم إعدامه في ساحة عامة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم.

من المسؤول؟

وتقول علياء في تغريدتها إن حادثة الاعتداء الجنسي التي تعرضت له الطفلة لين، سببه أن المجتمع يحمي المتحرشين والمغتصبين وقتلة النساء، ولهذا وصلت الأمور إلى هنا، على حد تعبيرها.

وتحمّل وداد والدة الطفلة مسؤولية ما حدث معها، متسائلة في تغريدتها: "كيف الأم ما شافت إنه بنتها الصغيرة عندها نزيف وتركتها حتى صفي دمها".

وأعلن فؤاد بن محمد النادر في تغريدته عن تبني قضية الطفلة لين، وقال: "أعلن تبني قضية الطفلة السورية المغتصبة في لبنان لين ذات الست سنوات، وترسيخ كافة الإمكانيات لمحاسبة مغتصبيها تحت سقف القضاء اللبناني وعلى نفقتي الخاصة، أرجوا ممن يستطيع إيصالنا بأهل الطفلة أن يقوم بإبلاغي".