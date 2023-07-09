محمد صلاح: مقاطع فيديو لنجم ليفربول مع أحمد سعد في اليونان تثير جدلاً على منصات التواصل

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Instagram @ahmedsaadofficial

أثارت مقاطع فيديو وصور لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يظهر فيها إلى جانب المغني المصري أحمد سعد، جدلاً على منصات التواصل في مصر والعالم العربي.

ونشر المغني أحمد سعد على صفحته على إنستغرام مقطع فيديو وهو يغني ويرقص إلى جانب صلاح وعدد من الأصدقاء منهم لاعب المنتخب المصري أحمد حسن الملقب بـ"كوكا"، خلال إجازة في أحد الشواطئ اليونانية.

ورقص صلاح خلال الحفل الخاص بتفاعل كبير مع أغاني أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" و "وسع وسع".

النجوم في إجازة

كما ظهر محمد صلاح في ذات اليوم، في صورة نشرها الفنان والممثل المصري محمد رمضان على حسابه الشخصي على إنستغرام، وهما على شاطئ البحر أرفقها بتعليق "يا حبيبي يا مو".

ووفق مصادر إعلامية، فإن صلاح وسعد ورمضان وعددا من نجوم الفن وكرة القدم والأصدقاء المقربين، يقضون إجازتهم السنوية هذا الصيف في مدينة ميكونوس اليونانية.

وشارك محمد صلاح أيضاً على حساباته على مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من الصور لإجازته التي يقضيها في اليونان، وهو يستمع بالأجواء الساحلية هناك.

جدل واسع

تفاعل جمهور وسائل التواصل ومعجبو النجوم المصريين الذين ظهروا في الحفلة "الراقصة" في اليونان، مع هذه المقاطع، بين من وجه انتقادات حادة لهم، وبين من اعتبرها حرية شخصية.

ويستغرب حسام حسيب في تغريدته من انتقاد نجم كرة القدم محمد صلاح، ويقول: "الأجواء أجواء مصيف وإجازة، وصلاح شاب مصري ناجح في مجاله، ووصل العالمية بتوفيق ربنا ثم اجتهاده، لا هو قديس ولا إمام جامع، وليس لأحد الحق في إجازته كيف يقضيها".

ووجهت ميادة المصري في تغريدتها انتقاداً لمحمد صلاح وأحمد سعد مع عدد من الأصدقاء الذين يحيون حفلاً "صاخباً" في إحدى الجزر اليونانية، في وقت تعاني فيه مصر ديوناً ومشاكل اقتصادية كبيرة، على حد تعبيرها.

ويقول ياسين في تغريدته إن مشهد أحمد سعد ومحمد صلاح وهما يغرقان فيما أسماه "بحر الكلوتات"، في حين أن الشعب المصري منشغل في ديون مصر، يستدعي التفكير، وأضاف: "على رأي علي الحجار أنتم شعب وإحنا شعب".

ويتعجب شريف من التدخل بالحياة الشخصية لأي إنسان، قائلا: "كل إنسان حر يستمتع بطريقته، ولا أحد يعرف الخير اللي الناس أمثال صلاح بتعمله في الخفاء، نصفى النية عشان ربنا يكرم البلد".

واستغربت كيرا في تغريدتها أيضاً الهجوم الذي يتعرض له محمد صلاح بسبب هذا الفيديو، وأضافت: طاولة صلاح كلها رجال ولا يوجد أي امرأة بينهم، وأمامه فنجان قهوة، ومن منا لو جاء أحمد سعد بجانبه وهو يغني لن يتفاعل معه".