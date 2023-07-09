لماذا أثار عقد رعاية الطيران العماني لنادي تشيلسي الإنجليزي الجدل؟

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Chelsea FC التعليق على الصورة، عقد رعاية لمدة ثلاث سنوات

أثارت اتفاقية رعاية الطيران العُماني لنادي تشيلسي الإنجليزي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عمان ونقاشا حول قيمة العقد الموقع والجدوى منه.

عقد رعاية لمدة ثلاث سنوات

وكان الطيرانُ العُماني قد وقع اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي المُنافس في الدوري الإنجليزي المُمتاز لكرة القدم.

وشاركَ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مُدرب تشيلسي الجديد في مراسم الإعلان عن الشراكة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الاتفاق يمتد ثلاث سنوات وبموجبه سيُمنح الطيران العماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي.

وقالَ تشيلسي في بيانٍ: "نحن سعداء بالإعلان عن تعاون جديد مع شريك الطيران الرسمي الجديد الخطوط الجوية العمانية بعقد يمتد عدة سنوات".

جدل حول قيمة وتفاصيل العقد

وسائل التواصل الاجتماعي في عمان ضجت بخبر الشراكة بين الطيران العماني ونادي تشيلسي.

وتداول ناشطون آراء متباينة حول قيمة العقد وما إذا كانت يستحق الجهود والاستثمارات المبذولة فيه.

وفي معرض رده على سؤال حول قيمة العقد، اكتفى خالد البلوشي،وهو مدير أول الشؤون الحكومية بالطيران العماني، بالقول إن "هناك فوائد جمة ستعود على السلطنة" جراء هذا العقد.

وأوضح البلوشي أن شعار الطيران العماني لن يتواجد على قميص نادي تشيلسي في الوقت الحالي؛ بل شعارات النادي والطيران العماني على الطائرة".

وأضاف البلوشي أنّ "لاعبي تشيلسي المشاهير سيأتون إلى سلطنة عمان للترويج لمحافظات وولايات السلطنة"، إضافة إلى تواجد مضيفي الطيران العماني في ساحة الملاعب قبل بداية أي مباراة.

جواب المسؤول العماني لم يعجب العديد من المغردين. واتهمه بعضهم بالتهرب من الإجابة على ما وصفوها بالأسئلة المشروعة وهي عن قيمة العقد.

واعتبر البعض أنه كان على البلوشي "الاجابة بوضوح.. وليس جواب بكلمات عائمة مقطوعة"

وعانى الطيران العماني من خسائر متتالية في السنوات الأخيرة وتفاقمت لاحقا جراء تداعيات وباء كورونا وتأثيرها الخطيرة على حركة السفر وأنشطة السياحة.

ورأى مغردون أن "الطيران العماني شأن وطني بامتياز لاسيما أن الشركة حققت خسائر متواصلة تجاوزت أكثر من مليار ريال عماني ولا توجد هناك مؤشرات في تحسن الأداء المالي للشركة"، وأكدوا على حق المواطن بالحصول على المعلومة.

واعتبر آخرون أن "التهرب من إجابة أي سؤال و خصوصا المادية يضع علامات استفهام كثيرة خصوصا إذا كان قطاع لم نر منه إلا خسائر سنوية فادحة".

خطوة متقدمة في عالم الرعايات التجارية

من جهة أخرى رأى كثيرون أن الخطوة التي اتخذها الطيران العماني هي خطوة متقدمة في عالم الرعايات التجارية الرياضية.

وشبهها البعض بعقود الرعاية التي قام بها طيران الإمارات مع نادي ريال مدريد الإسباني، والطيران القطري مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.