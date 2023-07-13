ملك الأرض: لماذا أغضب المسلسل الكوري العرب؟

قبل 34 دقيقة

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أثار المسلسل الكوري "ملك الأرض" غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية بسبب مشاهد من إحدى حلقات المسلسل اعتبرها كثيرون "مسيئة للعرب"، مما اضطر صناع المسلسل للاعتذار.

وقدم صناع المسلسل اعتذارهم للجمهور العربي في بيان باللغة العربية نشرته الشركة المنتجة للمسلسل على إنستغرام.

وقالت الشركة في البيان: "لم يكن لدينا أي نية للسخرية أو الانتقاص من قدر أو قيمة أي بلد أو تشويه ثقافة معينة على الإطلاق، لذلك نقدم اعتذارنا الشديد عما سببته بعض المشاهد من إزعاج للمشاهدين ونؤكد أن ذلك يرجع إلى عدم مراعاة الثقافات الأخرى."

واعتبرت الشركة أن وجود تلك المشاهد "ناجم عن النقص الكبير في الخبرة وعدم استيعاب ومراعاة الثقافات الأخرى" ووعدت أن "تبذل المزيد من الجهد لتلافي هذا النقص وإنشاء محتويات يمكن للمشاهدين من مختلف الثقافات الاستمتاع بها".

كما أكدت أنها "تعمل بسرعة على إصلاح المشاهد التي أثارت الجدل".

وكان المشهد الذي تسبب بحالة غضب قد ظهر في الحلقة السابعة من المسلسل، وتضمن إطلالة رجل أعمال يرتدي زياً عربياً، وصوّر على أنه أمير من منطقة عربية، في ملهى ليلي، يتغزل بالبطلة بطريقة غير لائقة.

حملة واسعة لخفض تقييم المسلسل

وكانت بعض المشاهد التي ظهرت في المسلسل أثارت غضب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الدول العربية الذين أطلقوا حملة واسعة للعمل على خفض تقييم المسلسل الكوري على مختلف المنصات والمواقع. فعلى سبيل المثال انخفض تقييم المسلسل على موقع IMDb بشكل كبير وصل إلى حد 1.8/10 إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

ووصلت حملة التقييم السلبي إلى الفندق الذي تم فيه تصوير المسلسل.

ورأى مغردون أن الشركة شعرت بالغضب الواسع لدى الجمهور العربي وهو ما اضطرها إلى الاعتذار بالعديد من اللغات منها العربية والإنجليزية.

من جهة أخرى، عبر البعض عن رضاهم باعتذار صناع المسلسل ورأوا أنه من "المفترض كمسلمين عرب أن ننقل صورة الإسلام والعرب عمومًا بشكل جيد، إننا نقبل الاعتذار."

ورفض آخرون هجوم وتنمر البعض على طاقم المسلسل محذرين من نقل صورة سيئة عن العرب والمسلمين من خلال التعليقات المسيئة.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن السينما يجب أن تتمتع بحرية التعبير وأنه "لا يوجد إهانة بالتمثيل".

معلومات عن المسلسل الكوري "ملك الأرض"

وبحسب تعريف منصة نيتفلكس التي تعرض المسلسل إلى جانب قناة "جي تي بي سي" الكورية، تدور أحداث المسلسل حول صراع عنيف على الميراث، يقع وسطه خلاف بين وارث جذّاب وموظفة مجتهدة تعمل لديه وتشتهر بابتسامتها التي تذيب قلوب الجميع… لكنها تثير استياءه.