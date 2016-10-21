هجوم مفاجيء لتنظيم الدولة على كركوك العراقية

مصدر الصورة BBC World Service

نعرض عليكم أكثر القضايا التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم الماضي.

"هجوم مفاجيء على كركوك"

نبدأ اليوم تقريرنا من العراق، حيث شن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية هجوما مفاجئا على مدينة كركوك، واقتحموا المجمع الحكومي في المدينة، قبل ان تتمكن القوات الأمنية من صد الهجوم وفقا لتصريحات للحكومة العراقية.

ويأتي الهجوم من قبل التنظيم بينما تجري عملية واسعة تشارك فيها قوات عراقية وكردية مدعومة بقوات من التحالف الدولي لطرد التنظيم من مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق.

وعلى إثر الهجوم، انتشر هاشتاغ كركوك بصورة كبيرة على مدار الأربع ساعات الماضية ليظهر في أكثر من أثنتي عشرة ألف تغريدة.

وعبر الهاشتاغ، غرد مواطنون وجهات رسمية من داخل المدينة لنشر تطورات ما يحدث، بينما نشرت حسابات تابعة لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية تغريدات تدعي فيها إحكام قواتها السيطرة على عدد من أحياء المدينة.

وذكرت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسلل عدد من عناصر التنظيم إلى داخل المدينة مرتديين زي قوات البيشمركة الكردية.

بينما ذكرت تقارير اخرى غير مؤكدة عبر الهاشتاغ إن المهاجمين كانوا من خلية نائمة بداخل المدينة.

#عاده_اجتماعيه_تتمني_زوالها

وننتقل إلى هاشتاغ اخر انتشر في البحرين والإمارات حمل عنوان #عاده_اجتماعيه_تتمني_زوالها.

عبره غرد المستخدمون عن تصرفات في مجتمعاتهم يودون أن يتخلصوا منها.

ونشر أحد المستخدمين صورة لعائلة متجمعة في غرفة الجلوس، ولكن كل أفرادها يتطلعون على هواتفهم المحمولة، وتساءل معلقا: أيش صاير في الناس؟!

وكتبت سارة: أتمنى زوال التالي من مجتمعي: "العصبية القبلية، التشدد والغلو في الدين، واحتقار المرأة".

بينما كتب محمد: "أتمنى التخلص من عادة البذخ والاسراف في مجتمعنا".

وورد على الهاشتاغ أكثر من ثمانين ألف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.