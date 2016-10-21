برامجنا
إكسترا الإذاعي: حساسية الطعام... هل من علاج؟
أوصت لجنة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA بالموافقة على أول دواء قد يعالج حساسية الفول السوداني التي يمكن أن تشكل خطراً على الحياة في بعض الأحيان.
- 31 يوليو/ تموز 2019
إكسترا التلفزيوني: تشريع الحشيشة بين القبول والرفض
تتناول حلقة بي بي سي إكسترا الجدال حول فوائد تشريع الحشيشة في الدول العربية، سواء للاستخدامات الطبية أو حتى الترفيهية. فهل الحشيشة ضارة أم نافعة: صحيا، اقتصاديا واجتماعيا؟
- 15 يناير/ كانون الثاني 2019
" بلا قيود" مع حرية إسماعيل الرئيسة المكلفة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان
تقول حرية اسماعيل إنها لم تجد بلاغات رسمية لدى الشرطة والمستشفيات بشأن ادعاءات بحالات اغتصاب أثناء فض اعتصام القيادة ولكنها استعانت بمركز الأحفاد للإرشاد وعلاج الصدمة النفسية الذي افاد بأنه تأكد من صحة تلك الادعاءات.
- 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
"دنيانا" ديستوبيا أدب الناس المنتفضة
"دنيانا" يطرح هذا الاسبوع موضوع أدب الديستوبيا أو ما بات يُعرف في العالم العربي بأدب ما بعد الثورات خصوصا لدى الكتاب الشباب الذين وجدوا أنفسهم أمام خسارة مباشرة وتراجع الأمل من حو
- 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
"المشهد" مع مي آل خليفة
قبل المنامة، كانت مدينة "المحرّق"، عاصمة البحرين. وهي مسقط رأس آل خليفة. تمثّل بيوتها التقليدية، ذات الهندسة المعمارية الفريدة، فنّ العمارة الإسلامية وتجسّد مراحل من تاريخ البحرين.
- 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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"بتوقيت مصر": ماذا حصد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة خلال العام 2018؟
- 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
أنا الشاهد: من اكتشف منصوراصورس؟
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المرأة الخارقة: أحِبب لجارك ما تحب لنفسك
- 12 مارس/ آذار 2019
وثائقيات بي بي سي
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
صندوق النغم
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
همزة وصل
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
جدول البث التلفزيوني
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
جدول البث الإذاعي
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
استقبال البث
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
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بي بي سي إكسترا التلفزيوني
- 21 فبراير/ شباط 2018
سينما بديلة
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
دنيانا
- 16 فبراير/ شباط 2018
4 تك: دليلك الى عالم التكنولوجيا والابتكارات
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
أنا الشاهد
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
بتوقيت مصر
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
بلا قيود
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
حديث الساعة
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
نقطة حوار
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
المشهد
- 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
مصاريف : مجلة أسبوعية عن مصاريفنا اليومية
- 2 ديسمبر/ كانون الأول 2016
من الفريق
لا نعلم ...
لا نعلم،وحتى بعد الإنتظار،لم أجد إجابة،وليس لدي توقع بالمستقبل،ولكن كل ما أحلم به هو (عيش،حرية،كرامة إنسانية،شفافية وعلانية)..
عن رضوى ومنها..
حين سألته عنها أضاء وجهه واضطرب، وبلغ الوصول والتماهي في روح رفيقته وصديقة عمره وأم ابنه مبتغاه.
السودان ونسائم العهد الجديد
شرف من نوع خاص أن يشم المرء بنفسه نسائم عهد جديد. تنشّقتُ تلك الرائحة لما زرت القاهرة في مارس ٢٠١١. وقُدر لي أن أتنسمها من جديد في الخرطوم في سبتمبر ٢٠١٩.
صوت الجماهير
لن أُخف إحباطي بعد الحلقة،هذه أول حلقة من حلقات المواجهة مع الجمهور ينمو لديا هذا الشعور،مسئول لا يريد الإجابة يريد فقط الدفاع عن المؤسسة التي ينتمي لها أمام الإعلام الأجنبي،أي إعلام أجنبي،فالبرنامج اسمه بتوقيت مصر،موجهة بالأساس لمصر،ألتزم فيه بالعامية المصرية،فيما عدا المقدمة التي تقال بالفصحى،وأحاول توجيه السؤال الذي يدور على لسان المصريين ممن يشاهدوني،نحاول كفريق عمل للبرنامج،تقديم بعض الحقائق وإن كانت بسيطة،لا ندعي امتلاكها كاملةً بل نحاول. ويشارك في الحلقة مسئولون دورهم الاستماع لصوت الجماهير التي تشارك في الحلقة.
من تونس في ذكرى الثورة...
تأتي انتخابات تونس هذا العام لترسم صورة أحجام القوى في إطار صراع بين الإسلاميين والعلمانيين على تعديلات دستورية ومسار دستوري يعترض عليه الإسلاميون.
سيدة اليسار! هل تعرف أين تسير؟
اليسار بالنسبة لنبيلة منيب يعيش أزمة وجود وطنيا وعالميا، فماذا تفعل على رأس حزب هو أولا مؤلف من تيارات متباينة، وثانيا هو جزء من فيدرالية أحزاب يسارية صغيرة متنافسة فيما بينها بضراوة، على صغر حجمها، حتى أنها تبدو لبعض منتقديها جميعات نشطاء سياسيين أكثر منها أحزابا؟