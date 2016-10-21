صوت الجماهير

لن أُخف إحباطي بعد الحلقة،هذه أول حلقة من حلقات المواجهة مع الجمهور ينمو لديا هذا الشعور،مسئول لا يريد الإجابة يريد فقط الدفاع عن المؤسسة التي ينتمي لها أمام الإعلام الأجنبي،أي إعلام أجنبي،فالبرنامج اسمه بتوقيت مصر،موجهة بالأساس لمصر،ألتزم فيه بالعامية المصرية،فيما عدا المقدمة التي تقال بالفصحى،وأحاول توجيه السؤال الذي يدور على لسان المصريين ممن يشاهدوني،نحاول كفريق عمل للبرنامج،تقديم بعض الحقائق وإن كانت بسيطة،لا ندعي امتلاكها كاملةً بل نحاول. ويشارك في الحلقة مسئولون دورهم الاستماع لصوت الجماهير التي تشارك في الحلقة.