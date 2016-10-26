بي بي سي إكسترا :
أهم الاخبار
تسجيل صوتي 3:21
حساسية الطعام... هل من علاج؟
أوصت لجنة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA بالموافقة على أول دواء قد يعالج حساسية الفول السوداني التي تشكل خطراً على الحياة في بعض الأحيان.
- 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تسجيل صوتي 23:58
"الفن قد يؤثر على حياة الأفراد ولكن لا يوقف الحروب" هكذا قالت الفنانة التشكيلية سارة شمة
ضيفة إكسترا فنانة تشكيلية سورية سارة شمة التي عبرت في لوحاتها عن هموم النساء وحكايات الأطفال.
- 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تعلم الإنكليزية
إكسترا راديو
تسجيل صوتي 6:06
كيف يتغلب سكان حلب على انقطاع التيار الكهربائي؟
- 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تسجيل صوتي 23:59
مصممة الحلي السودانية نوار كمال: المرأة السودانية أقوى بعد الثورة
- 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تسجيل صوتي 6:46
هل يستوعب سوق العمل التركي الخريجين من اللاجئين السوريين؟
- 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تسجيل صوتي 23:59
ضيفة إكسترا هي الشابة الموسيقية حياة سليم
- 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تسجيل صوتي 6:04
إزعاج الجيران: كيف نتعامل معه؟
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تسجيل صوتي 7:09
حفظ الجسد لـ"الحياة الأخرى" أصبح ممكناً بتقنية حديثة
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
تسجيل صوتي 23:52
أستاذة كرسي اللغة العربية هنادا طه: نحن الميتون وليست اللغة العربية
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
تسجيل صوتي 3:30
مطارات تلبي احتياجات المسافرين
- 24 سبتمبر/ أيلول 2019
تسجيل صوتي 23:58
الفنانة دنيا مسعود ضيفة في إكسترا
- 19 سبتمبر/ أيلول 2019
تسجيل صوتي 5:11
الكوليرا في اليمن .. الأكثر ضعفاً يدفعون الثمن الأغلى
- 19 سبتمبر/ أيلول 2019
تسجيل صوتي 23:58
"موسيقى الجاز حرية تعبير" يقول ضيف إكسترا مغني الجاز أحمد حرفوش
- 18 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا بالفيديو
كيف تبدو علاقة الإنسان بالعالم الرقمي؟
نتابع في هذا الفيلم كيف تعبّر الفنانة السوريّة سلافة حجازي عن علاقة الإنسان بالتكنولوجيا الرقمية من خلال معرض للفنّ البصري.
5 وجهات عربيّة قد لا تعلمون بوجودها
في هذا الفيديو نعرفكم على خمس وجهات عربية، ربما لم تسمعوا بها من قبل!