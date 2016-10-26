بي بي سي إكسترا :

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“ماي كالي” المنصّة الوحيدة للمثليّين في الأردن

نتعرّف في هذا الفيلم على منصّة ”ماي كالي“، المجلّة الإلكترونيّة الوحيدة التي تُعنى بشؤون المثليّين جنسيّاً في الأردن، والتي تعمل رغم حجب موقعها الإكتروني محليّاً.