من مدينة هانوفر الالمانية يعرفنا نسيم رمضان على تقنية تتعلق بالأمن وتحديدا التحقق من الوجوه المزورة والأقنعة التي قد يضعها بعض الاشخاص لانتحال شخصيات أخرى. التقنية تعمل عبر الاشعة ما تحت الحمراء وإضاءة نشطة مختلفة.
4 تك: تقنية تكشف الوجوه والأقنعة المزورة
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
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