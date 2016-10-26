4 تك: تقنية تكشف الوجوه والأقنعة المزورة
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4 تك: تقنية تكشف الوجوه والأقنعة المزورة

  • 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

من مدينة هانوفر الالمانية يعرفنا نسيم رمضان على تقنية تتعلق بالأمن وتحديدا التحقق من الوجوه المزورة والأقنعة التي قد يضعها بعض الاشخاص لانتحال شخصيات أخرى. التقنية تعمل عبر الاشعة ما تحت الحمراء وإضاءة نشطة مختلفة.