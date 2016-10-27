في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر نتحدث للمغنية اللبنانية تانيا صالح على خلفية مشاركتها في النسخة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز.

نسأل تانيا عن ما يميز مشاركتها هذه المرة في المهرجان وعن زياراتها المتعددة للقاهرة كما نتعرف على رؤيتها للدور السياسي للفنانين العرب وهل هي فاعلة بما فيه الكفاية؟

ونتعرف من المغنية التي قدمت أغاني الشاعر محمود درويش من قبل على مدى تقبل الجمهور العربي للغناء باللغة العربية الفصحى.

وبعد أيام من قرار الحكومة المصرية تخفيض نفقاتها بنسب تتراوح بين 20 و15 بالمئة تخفيض البعثات الدبلوماسية في الخارج لتقليص النفقات وسد عجز الموازنة،

نتعرف على آراء الخبراء والمسؤولين في هذا القرار ونحاول فهم مستقبل الاقتصاد المصري بعد القروض المتعددة التي تلقتها الحكومة المصرية.

نتحدث لعضو مجلس نواب مصري وخبير اقتصادي.

وهل أصبحت مصر "بنما" التجارب السريرية على المرضى، تقرير جديد يؤكد أن مصر أصبحت ملاذا آمنا لشركات الأدوية العالمية لاجراء تجارب على المرضى دون استيفاء الشروط العالمية.

نتحدث لدكتور أيمن سبع معد تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية حول التجارب السريرية عن تفاصيل التقرير نفهم حقيقة الوضع.

كل هذا وأكثر في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش