بي بي سي إكسترا: الليل... نبض حياة يعشقه البعض

قبل بضعة أيام فقط أطلق صديق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، اسم امبراطورة الليل في لندن على الإعلامية البريطانية Amy Lamé

تواجه Lamé مهمة ليست بالسهلة لإدارة شؤون الحياة في لندن... ولكن في الليل،

أكثر من مائتين وخمسين ألف شخص يمرون في ليالي نهاية الأسبوع بشارع Leicester Square في مدينة يوجد في شطرها الغربي فقط ثمانية وثلاثون مسرحاً وعشرون ملهى وقاعتان للأوبرا وأربع قاعات كبيرة للحفلات.. ناهيك عن ألف وستمائة وخمسين مطعماً وحانة ونادياً.

لندن بالليل .. نتعرف عليها في رحلة بين مناطق مختلفة تأخذنا إليها مراسلة اكسترا إيمان خطاب.