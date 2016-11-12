اكسترا في اسبوع
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اكسترا في اسبوع

  • 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

ضيف حلقة هذا الأسبوع من بي بي سي إكسترا هو الباحث في تصميم المدن وتاريخ الفن والعمارة الإسلامية سيف الرشيدي، وهو المفتون بالطراز المعماري الغني في بلده مصرسنتحدث معه حول الأبنية التراثية التي تتعرض للهدم في الإسكندرية، كما سيطلعنا على دوره واسهاماته في جائزة آغا خان للهندسة المعمارية..ونستعيد أجواء وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.. ونسألكم هل تفضلون رئيسا حديث العهد بالسياسة ؟ أم سياسيا محنكا ليكون رئيسكم؟ ونسألكم أيضا .. ما أهمية التجارة في الملابس المستعملة في بلدلنكم؟