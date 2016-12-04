مصاريف: خبير في دقيقة

هل انفاقكم المادي ترفيهي أم أساسي. الخبير المالي أحمد غزالي يشرح لنا في أقل من دقيقة عن تأثير المواضيع الاقتصادية على حياتنا اليومية. هل تساءلتم يوماً كيف يمكنكم تحقيق ثروة؟ أو كيف نحقق أهدافنا الاقتصادية ونحدد الأولويات فيها؟ اليكم هذه النصائح من "مصاريف"

"مصاريف" مجلة أسبوعية عن مصاريفنا البسيطة، الصغيرة، اليومية، أو الكبيرة، المعقدة، التي نقوم بها مرة في الشهر أو مرة في السنة، أو ربما مرة في العمر! في مصاريف ننظر فيما ننفقه جميعاً داخل وخارج العالم العربي ونستمع إلى تجارب وعادات وممارسات آخرين علنا نستفيد منها ونتعلم شيئاً عن تصرفاتنا المالية.

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