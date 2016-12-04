4 تك
أهم الاخبار
4تك هذا الأسبوع
كيف يتم تطوير كابلات كهربائية بطاقة غير مسبوقة في السعودية؟
محمد طه يتعرف على كيفية تصميم كابلات كهربائية بطاقة غير مسبوقة.
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تقنية تسمح للمستخدمين التحكم بالطائرات دون طيار عبر الجسم
يزور نسيم رمضان مختبراً يطور تقنية تسمح للمستخدمين التحكم بالطائرات دون طيار عبر الجسم دون الحاجة لأجهزة تحكم يدوية.
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
تقارير سابقة
كيف يتم إجراء عملية جراحية لجنين وهو في بطن أمه؟
محمد طه يزور جامعة يو سي إل في لندن للتعرف أكثر عن التقنيات المستخدمة لإجراء عمليات على الجنين وهو في بطن أمه.
- 17 سبتمبر/ أيلول 2019
تطبيق ينتج أشخاصاً افتراضيين يبدون للناظر طبيعيين ومألوفين
أنيس القديحي التقى مؤسس الشركة التي تستخدم قاعدة بيانات وخوارزميات متخصصة لبناء هذه شخصيات افتراضية.
- 17 سبتمبر/ أيلول 2019
مبنى ذكي لديه تقنيات عديدة تساهم في الحفاظ على البيئة
يتعرف نسيم رمضان من سويسرا على مبني ذكي مجهز بتقنيات عديدة مرتبطة بالحلول البيئية.
- 17 سبتمبر/ أيلول 2019
تقنيات خاصة لمساعدة اللاجئين
ابتكارات الشركات الناشئة العربية
شركة لبنانية ناشئة تواجه أزمة النفايات عبر إعادة تدويرها
- 12 أغسطس/ آب 2019
تقنية لتنقية مياه الشرب الملوثة
- 23 أبريل/ نيسان 2019
نظام كومبيوتر يألّف مقطوعات موسيقية مثل البشر
- 12 مارس/ آذار 2019
تصميم أثاث على طريقة لعبة الليغو
- 5 مارس/ آذار 2019
تطبيق لبناني لتسهيل شراء السيارات
- 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
تطبيق سعودي يساعد في التخلص من المشاكل النفسية
- 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
شركة ناشئة سودانية تجفف الطعام عبر الطاقة الشمسية
- 14 أغسطس/ آب 2018
حافلة نباتات متنقلة من ابتكار شركة ناشئة لبنانية
- 31 يوليو/ تموز 2018
شركة ناشئة لبنانية تبتكر تقنية لتجميع وتوزيع الثياب على المحتاجين
- 17 يوليو/ تموز 2018
مقابلة خاصة مع أول روبوت سعودي
- 9 يوليو/ تموز 2018
شركة ناشئة مغربية تبتكر منتجاً بديلاً عن الحطب الطبيعي
- 31 يوليو/ تموز 2018
تقنية الواقع الافتراضي في 4تك
قفازات أخف وزناً وأقل استخداماً للطاقة خاصة بالعالم الافتراضي
- 24 سبتمبر/ أيلول 2019
"مرآة سحرية" تساعد الأشخاص على النظر ما هو داخل جسمهم
- 26 يونيو/ حزيران 2019
زيارة خاصة لناسا
طائرات خاصة تستخدمها ناسا لتحليل التلوث في الهواء
- 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
آلة تحلل صخور المريخ
- 21 فبراير/ شباط 2019
ما أهمية مرصد هابل في اكتشاف الفضاء؟
- 28 فبراير/ شباط 2019
كيف يصلح رواد الفضاء أعطال الأقمار الصناعية؟
- 19 مارس/ آذار 2019
جزيرة أمريكية خاصة تجري فيها ناسا أبحاثاً لرصد التلوث المناخي
- 25 سبتمبر/ أيلول 2018
أفضل التقنيات التي عرضناها لكم في 4تك
معمل يمكنه إظهار نتائج التحليلات الطبية بصورة فورية
- 24 سبتمبر/ أيلول 2019
مادة يمكنها إصلاح ذاتها في حال تعرضها للضرر
- 24 سبتمبر/ أيلول 2019
طائرة ركاب صغيرة تعمل فقط بالكهرباء
- 12 سبتمبر/ أيلول 2019
قمر اصطناعي حديث تستخدمه ناسا لرصد التغيرات التي تحصل على طبقات الجليد
- 12 سبتمبر/ أيلول 2019
هل يمكن أن نصنع قطع سيارات من الأخشاب؟
- 12 سبتمبر/ أيلول 2019
تقنية للتحكم بالتلفاز عبر الإيماءات اليدوية أثناء مشاهدة كرة القدم
- 5 سبتمبر/ أيلول 2019
تقنيات تساعد الفرق الرياضية في فهم الفريق الخصم
- 5 سبتمبر/ أيلول 2019
تجارب على هرمونات قد تساعد في إيجاد الحمل الاصطناعي
- 5 سبتمبر/ أيلول 2019
كيف سيساعد جهاز ناسا على جمع معلومات أكثر عن كوكب المريخ؟
- 29 أغسطس/ آب 2019
روبوتات تحاكي طريقة سير الحيوانات المنقرضة
- 22 أغسطس/ آب 2019
مشروع لإنتاج وقود سائل صديق للبيئة من أشعة الشمس
- 22 أغسطس/ آب 2019
طائرات درون قادرة على تغيير شكلها أثناء الطيران
- 12 أغسطس/ آب 2019
تقنيات ذكاء اصطناعي للتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية وتجنبها
- 2 أغسطس/ آب 2019
كيف تقوم سيارة ذاتية القيادة واحدة فقط بفك اختناقات الطرق بشكل سريع؟
- 22 يوليو/ تموز 2019
تكنولوجيا من الجامعات التقنية العالمية
سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات
أثناء جولته في جامعة إي تي إتش السويسرية, استكشف أنيس القديحي كيف يتم تطوير سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات للمنافسة في مسابقة نظمها الميليونير إلون ماسك.
استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي
زيارة لمعهد هنري رويز في جامعة مانشستر البريطانية لنتطلع على استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي.
سيارة سباق إلكترونية قد تنافس سيارات الفورمولا وان
من مدينة زيوريخ السويسرية, يتعرف أنيس القديحي على سيارة سباق إلكترونية تشبه في قدراتها سيارات الفورمولا وان قام بتطويرها طلاب جامعة "إي تي إتش" للمنافسة في سباقات تجرى حول العالم.
مبتكر عربي يعمل على مشروع للتواصل اللاسلكي تحت الماء
أنيس القديحي يزور معهد إم أي تي الأمريكي الشهير للاطلاع على تقنية قد تساعد في وجود حطام الطائرات تحت الماء.
مختبر مخصص لفهم كيفية عمل الأنهار في مناطقها الطبيعية
تجربة حية لنظام محاكاة يوضّح كيفية انسياب مياه الأنهار والعوامل المؤدية إلى التغير في تضاريسها.
مختبر تقني لدراسة تغيرات سطح الأرض
زار نسيم رمضان ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتوجه إلى معهد كاليفورنيا للتقنية ليتعرف على مختبر مخصص لدراسة التغيرات التي تطرأ على سطح الأرض.
طابعات ثلاثية الابعاد لانتاج قوالب في طب الأسنان
يزور نسيم رمضان جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ليتعرف على نظام متطور يعتمد على رسم ثلاثي الابعاد لتصميم قوالب فموية تطبع عبر طابعات ثلاثية الابعاد
مختبر متطور لعلم النانو لإجراء أبحاث تتعلق بالطب وغيرها من الحقول العلمية
خلال زيارته الأخيرة لجامعة العلوم و التكنولوجيا في الأردن تعرف نسيم رمضان على مختبر متطور لعلم النانو حيث تجرى أبحاث لمساعدة الحقول العلمية مثل الطب والبيولوجيا والذكاء الصناعي وغيرها.