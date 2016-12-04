4 تك

4تك هذا الأسبوع

فيديو 10:26

كيف يتم تطوير كابلات كهربائية بطاقة غير مسبوقة في السعودية؟

محمد طه يتعرف على كيفية تصميم كابلات كهربائية بطاقة غير مسبوقة.

  • 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
فيديو 5:52

تقنية تسمح للمستخدمين التحكم بالطائرات دون طيار عبر الجسم

يزور نسيم رمضان مختبراً يطور تقنية تسمح للمستخدمين التحكم بالطائرات دون طيار عبر الجسم دون الحاجة لأجهزة تحكم يدوية.

  • 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

تقارير سابقة

فيديو 5:34

كيف يتم إجراء عملية جراحية لجنين وهو في بطن أمه؟

محمد طه يزور جامعة يو سي إل في لندن للتعرف أكثر عن التقنيات المستخدمة لإجراء عمليات على الجنين وهو في بطن أمه.

  • 17 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 6:52

تطبيق ينتج أشخاصاً افتراضيين يبدون للناظر طبيعيين ومألوفين

أنيس القديحي التقى مؤسس الشركة التي تستخدم قاعدة بيانات وخوارزميات متخصصة لبناء هذه شخصيات افتراضية.

  • 17 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 10:36

مبنى ذكي لديه تقنيات عديدة تساهم في الحفاظ على البيئة

يتعرف نسيم رمضان من سويسرا على مبني ذكي مجهز بتقنيات عديدة مرتبطة بالحلول البيئية.

  • 17 سبتمبر/ أيلول 2019

تقنيات خاصة لمساعدة اللاجئين

فيديو 4:37

شركة ناشئة أردنية تساعد اللاجئات على التطريز وبيع منتجاتهن

  • 17 يوليو/ تموز 2018
فيديو 5:54

نظام للدفع عبر مسح حدقة العين في مخيم الزعتري للاجئين

  • 2 مارس/ آذار 2018
فيديو 8:17

نظام تقني متطور لحل مشكلة التخلص من مياه الصرف الصحي في مخيم الزعتري للاجئين

  • 21 فبراير/ شباط 2018
فيديو 1:59

مغسلة لليدين تعمل عبر الطاقة الشمسية

  • 9 مايو/ أيار 2018
فيديو 2:58

تطبيق يساعد اللاجئين على تشخيص حالتهم المرضية

  • 1 مايو/ أيار 2018
فيديو 2:03

تطبيق يمكّن اللاجئين من التواصل مع المجتمع المحيط بهم

  • 10 أبريل/ نيسان 2018
فيديو 3:03

شركة ناشئة تصمم ملجأً متنقلاً للاجئين

  • 19 أبريل/ نيسان 2018
فيديو 2:36

برنامج لتدريب اللاجئين السوريين على استخدامات الكومبيوتر

  • 10 أبريل/ نيسان 2018

ابتكارات الشركات الناشئة العربية

فيديو 6:44

استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجالات البناء والإنشاء في لبنان

  • 29 أغسطس/ آب 2019
فيديو 7:44

شركة لبنانية ناشئة تواجه أزمة النفايات عبر إعادة تدويرها

  • 12 أغسطس/ آب 2019
فيديو 4:07

ألعاب إلكترونية يمكن مشاركتها عبر تطبيقات المحادثات والدردشة على الإنترنت

  • 22 يوليو/ تموز 2019
فيديو 6:06

تقنية لتنقية مياه الشرب الملوثة

  • 23 أبريل/ نيسان 2019
فيديو 7:52

نظام كومبيوتر يألّف مقطوعات موسيقية مثل البشر

  • 12 مارس/ آذار 2019
فيديو 6:16

تصميم أثاث على طريقة لعبة الليغو

  • 5 مارس/ آذار 2019
فيديو 2:58

تطبيق لبناني لتسهيل شراء السيارات

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
فيديو 2:57

تطبيق سعودي يساعد في التخلص من المشاكل النفسية

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
فيديو 8:40

شركة أردنية تحول ألعاب الكترونية عالمية ناجحة إلى نسخ عربية متطورة

  • 12 مارس/ آذار 2018
فيديو 4:05

شركة ناشئة سودانية تجفف الطعام عبر الطاقة الشمسية

  • 14 أغسطس/ آب 2018
فيديو 5:34

حافلة نباتات متنقلة من ابتكار شركة ناشئة لبنانية

  • 31 يوليو/ تموز 2018
فيديو 4:33

شركة ناشئة لبنانية تقدم مشروعاً للطلاب لتطبيق ما يتعلمونه نظرياً

  • 14 أغسطس/ آب 2018
فيديو 4:03

شركة ناشئة لبنانية تبتكر تقنية لتجميع وتوزيع الثياب على المحتاجين

  • 17 يوليو/ تموز 2018
فيديو 3:48

مقابلة خاصة مع أول روبوت سعودي

  • 9 يوليو/ تموز 2018
فيديو 3:00

شركة ناشئة مغربية تبتكر منتجاً بديلاً عن الحطب الطبيعي

  • 31 يوليو/ تموز 2018

تقنية الواقع الافتراضي في 4تك

فيديو 3:28

قفازات أخف وزناً وأقل استخداماً للطاقة خاصة بالعالم الافتراضي

  • 24 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 7:37

تحويل صور ثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد للتفاعل معها ضمن العالم الافتراضي

  • 29 أغسطس/ آب 2019
فيديو 6:48

"مرآة سحرية" تساعد الأشخاص على النظر ما هو داخل جسمهم

  • 26 يونيو/ حزيران 2019

زيارة خاصة لناسا

فيديو 8:53

كمبيوترات ناسا الخارقة لدراسة التغيرات المناخية والتقرب أكثر من كوكب الأرض

  • 2 أغسطس/ آب 2019
فيديو 8:49

طائرات خاصة تستخدمها ناسا لتحليل التلوث في الهواء

  • 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
فيديو 6:55

آلة تحلل صخور المريخ

  • 21 فبراير/ شباط 2019
فيديو 6:05

ما أهمية مرصد هابل في اكتشاف الفضاء؟

  • 28 فبراير/ شباط 2019
فيديو 6:58

كيف يصلح رواد الفضاء أعطال الأقمار الصناعية؟

  • 19 مارس/ آذار 2019
فيديو 10:59

جزيرة أمريكية خاصة تجري فيها ناسا أبحاثاً لرصد التلوث المناخي

  • 25 سبتمبر/ أيلول 2018

أفضل التقنيات التي عرضناها لكم في 4تك

فيديو 8:38

معمل يمكنه إظهار نتائج التحليلات الطبية بصورة فورية

  • 24 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 6:36

مادة يمكنها إصلاح ذاتها في حال تعرضها للضرر

  • 24 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 5:41

طائرة ركاب صغيرة تعمل فقط بالكهرباء

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 7:47

قمر اصطناعي حديث تستخدمه ناسا لرصد التغيرات التي تحصل على طبقات الجليد

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 6:31

هل يمكن أن نصنع قطع سيارات من الأخشاب؟

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 6:02

تقنية للتحكم بالتلفاز عبر الإيماءات اليدوية أثناء مشاهدة كرة القدم

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 7:03

تقنيات تساعد الفرق الرياضية في فهم الفريق الخصم

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 4:17

تجارب على هرمونات قد تساعد في إيجاد الحمل الاصطناعي

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 6:20

كيف سيساعد جهاز ناسا على جمع معلومات أكثر عن كوكب المريخ؟

  • 29 أغسطس/ آب 2019
فيديو 7:58

روبوتات تحاكي طريقة سير الحيوانات المنقرضة

  • 22 أغسطس/ آب 2019
فيديو 5:02

مشروع لإنتاج وقود سائل صديق للبيئة من أشعة الشمس

  • 22 أغسطس/ آب 2019
فيديو 7:55

طريقة بيئية لإعادة تدوير المياه لاستخدامها مجدداً في زراعة النباتات

  • 22 أغسطس/ آب 2019
فيديو 9:37

قمر اصطناعي صغير سيتم إطلاقه إلى الفضاء لجمع معلومات بيئية

  • 5 أغسطس/ آب 2019
فيديو 6:01

مشروع لتمكين طائرات الدرون من رسم خرائط ديناميكية ودقيقة لمواقع الكوارث

  • 12 أغسطس/ آب 2019
فيديو 6:51

طائرات درون قادرة على تغيير شكلها أثناء الطيران

  • 12 أغسطس/ آب 2019
فيديو 6:58

ورش عمل سعودية لتأهيل الطلاب للعمل في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

  • 2 أغسطس/ آب 2019
فيديو 6:59

تقنيات ذكاء اصطناعي للتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية وتجنبها

  • 2 أغسطس/ آب 2019
فيديو 6:13

تطوير سيارات تحاكي سيارات سباقات فورمولا 1 في جامعة الفيصل في السعودية

  • 22 يوليو/ تموز 2019
فيديو 8:27

سيارات حديثة في دبي تحتوي على تقنيات متطورة لإطفاء الحرائق بمختلف أنواعها

  • 22 يوليو/ تموز 2019
فيديو 5:03

كيف تقوم سيارة ذاتية القيادة واحدة فقط بفك اختناقات الطرق بشكل سريع؟

  • 22 يوليو/ تموز 2019

تكنولوجيا من الجامعات التقنية العالمية

سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات

أثناء جولته في جامعة إي تي إتش السويسرية, استكشف أنيس القديحي كيف يتم تطوير سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات للمنافسة في مسابقة نظمها الميليونير إلون ماسك.

استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي

زيارة لمعهد هنري رويز في جامعة مانشستر البريطانية لنتطلع على استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي.

سيارة سباق إلكترونية قد تنافس سيارات الفورمولا وان

من مدينة زيوريخ السويسرية, يتعرف أنيس القديحي على سيارة سباق إلكترونية تشبه في قدراتها سيارات الفورمولا وان قام بتطويرها طلاب جامعة "إي تي إتش" للمنافسة في سباقات تجرى حول العالم.

مبتكر عربي يعمل على مشروع للتواصل اللاسلكي تحت الماء

أنيس القديحي يزور معهد إم أي تي الأمريكي الشهير للاطلاع على تقنية قد تساعد في وجود حطام الطائرات تحت الماء.

مختبر مخصص لفهم كيفية عمل الأنهار في مناطقها الطبيعية

تجربة حية لنظام محاكاة يوضّح كيفية انسياب مياه الأنهار والعوامل المؤدية إلى التغير في تضاريسها.

مختبر تقني لدراسة تغيرات سطح الأرض

زار نسيم رمضان ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتوجه إلى معهد كاليفورنيا للتقنية ليتعرف على مختبر مخصص لدراسة التغيرات التي تطرأ على سطح الأرض.

طابعات ثلاثية الابعاد لانتاج قوالب في طب الأسنان

يزور نسيم رمضان جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ليتعرف على نظام متطور يعتمد على رسم ثلاثي الابعاد لتصميم قوالب فموية تطبع عبر طابعات ثلاثية الابعاد

مختبر متطور لعلم النانو لإجراء أبحاث تتعلق بالطب وغيرها من الحقول العلمية

خلال زيارته الأخيرة لجامعة العلوم و التكنولوجيا في الأردن تعرف نسيم رمضان على مختبر متطور لعلم النانو حيث تجرى أبحاث لمساعدة الحقول العلمية مثل الطب والبيولوجيا والذكاء الصناعي وغيرها.

روبوتات لا تتعدى 1 ملمتر في الأردن

زار نسيم رمضان الجامعة الأردنية الألمانية في عمّان وتعرف على مختبر مخصص لاختبار روبوتات فائقة الصغر لا تتعدى 1 ملمتر يمكن تحريكها عبر عصا تحكم.

تقنيات خاصة لمساعدة اللاجئين

فيديو 4:37

شركة ناشئة أردنية تساعد اللاجئات على التطريز وبيع منتجاتهن

  • 17 يوليو/ تموز 2018
فيديو 5:54

نظام للدفع عبر مسح حدقة العين في مخيم الزعتري للاجئين

  • 2 مارس/ آذار 2018
فيديو 8:17

نظام تقني متطور لحل مشكلة التخلص من مياه الصرف الصحي في مخيم الزعتري للاجئين

  • 21 فبراير/ شباط 2018
فيديو 1:59

مغسلة لليدين تعمل عبر الطاقة الشمسية

  • 9 مايو/ أيار 2018
فيديو 2:58

تطبيق يساعد اللاجئين على تشخيص حالتهم المرضية

  • 1 مايو/ أيار 2018
فيديو 2:03

تطبيق يمكّن اللاجئين من التواصل مع المجتمع المحيط بهم

  • 10 أبريل/ نيسان 2018
فيديو 3:03

شركة ناشئة تصمم ملجأً متنقلاً للاجئين

  • 19 أبريل/ نيسان 2018
فيديو 2:36

برنامج لتدريب اللاجئين السوريين على استخدامات الكومبيوتر

  • 10 أبريل/ نيسان 2018