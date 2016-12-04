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سيارة سباق إلكترونية قد تنافس سيارات الفورمولا وان

من مدينة زيوريخ السويسرية, يتعرف أنيس القديحي على سيارة سباق إلكترونية تشبه في قدراتها سيارات الفورمولا وان قام بتطويرها طلاب جامعة "إي تي إتش" للمنافسة في سباقات تجرى حول العالم.