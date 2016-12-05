هل تستميل البرامج الدينية الشباب؟
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هل تستميل البرامج الدينية الشباب؟

  • 5 ديسمبر/ كانون الأول 2016

سوسن صبوح تحدثت إلى القس وجيه عبد المسيح مقدم برنامج "إلهي المعبود" وسألته هل البرنامج موجه إلى شريحة عمرية معينة؟