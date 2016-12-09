مصاريف: الضحك في فلسطين

تكلفة الضحك في فلسطين بمتناول الجميع على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.

ربما هذا ما أراده منظمو مهرجان الفكاهة الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي في رام الله. هذا المهرجان يستقدم فنانيين من مختلف دول العالم ومن الولايات المتحدة الأمريكية بعضهم من أصول عربية. ويقول المنظمون أن أسعار الدخول منخفضة ليكون العرض متاحاً لكل من أراد.

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