مصاريف: بعيداً عن الوالدين

هذه الخطوة التي يتخذها الكثير من الشباب ليست بالسهلة على الأقل اقتصادياً. مصاريف كثيرة وحياة مختلفة عن تلك التي مع الوالدين. فكيف ننظم انفاقنا وكيف نجعلها مرحلة ناجحة من حياتنا. وكيف ننظم أولوياتنا الإقتصادية في هذه التجربة الصعبة.

"مصاريف" مجلة أسبوعية عن مصاريفنا البسيطة، الصغيرة، اليومية، أو الكبيرة، المعقدة، التي نقوم بها مرة في الشهر أو مرة في السنة، أو ربما مرة في العمر! في مصاريف ننظر فيما ننفقه جميعاً داخل وخارج العالم العربي ونستمع إلى تجارب وعادات وممارسات آخرين علنا نستفيد منها ونتعلم شيئاً عن تصرفاتنا المالية.

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