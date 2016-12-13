جريمة في اسطنبول

فيلم استقصائي حققت فيه بي بي سي في سلسلة من الاغتيالات السياسية التي جرت في تركيا. ستة من أصل اثني عشر اغتيالا لرجال معظمهم شيشان، معارضون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه، فروا إلى تركيا ظناً منهم أنهم سيكونون آمنين فيها. وقد تحدثت بي بي سي مع عائلات الضحايا والتقت بمن طُلب منهم القتل. واكتشفت وثائق للشرطة التركية تتهم الاستخبارات الروسية بالقتل.

فما حقيقة الاتهامات الموجهة لموسكو بالوقوف وراء مثل هذه الاغتيالات؟

وما علاقة تركيا بأنشطة التنظيمات المعارضة لموسكو لاسيما الشيشانية منها؟

وما هي ملابسات توجه مقاتلين شيشان وغيرهم من مناطق شمال القوقاز الى سوريا للقتال هناك؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.