أنا الشاهد: كيف نتخلص من "الكراكيب"؟

في خضم التطورات الميدانية في مدينة الموصل، نستطلع آراء بعض العراقيين في هذه الحلقة من برنامج أنا الشاهد.

وفي السودان، نستمع إلى بعض الآراء حول التلوث الضوضائي الناتج من انتشار مكبرات الصوت في الأسواق كوسيلة لجذب الزبائن.

ونتعرف على التحديات التي تواجه زراعة الرمان في محافظة أسيوط المصرية.

ونتحدث إلى دينا أمين من مصر لتشرح لنا كيف تستخدم المخلفات أو "الكراكيب" في تكوين شخصيات متحركة عن طريق تقنية الفيديو المتقطع " stop motion ".

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