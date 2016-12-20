حديث الساعة: السودان والعصيان المدني

دعوة للعصيان المدني في السودان إحتجاجا على غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الإقتصادية أطلقتها مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقفتها احزاب المعارضة . دعوة شهدت إنقساما بين مؤيد يؤكد على نجاحها وبين معارض يقول بفشلها.

فما هي دلالات موقف الشارع السوداني من هذه الدعوة وما هي الرسائل التي أراد أن يبعث بها لكل من الحكومة والمعارضة؟

وما هي الدوافع وراء مثل هذه الدعوة وأفق الحل للأزمة في السودان؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء الواحد والعشرون بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش